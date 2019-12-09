只要发展“质量高”无须“保6”？

（德国之声中文网）本周一（12月16日）中国国务院新闻办在国民经济运行情况发布会上公布的一系列数字，似乎是在周末美中贸易谈判取得突破后，北京发出对经济发展前景的又一波信号。

今年11月，中国的工业生产和零售业增长均超过人们的预期。其中制造业生产同比增长6.2%，环比增加1.7%，为近5个月来最高。

伦敦的经济研究企业凯投宏观（Capital Economics）的中国经济专家拉斯穆森（Martin Lynge Rasmussen）对路透社指出，今年11月，中国各个领域的经济活动和投资迹象均有所加强，但他认为这只是暂时现象。不过他承认，在美中达成第一阶段贸易协议后，近期内将加速中国的出口和企业投资；但房地产领域的投资将继续迟缓，因为政府加大了这一产业融资的管控。

基础建设和房地产领域投资也是中国经济增长的关键因素。路透社报道指出，11月中国制造业的其它数据也有出人意料的改善，包括采购经理人指数（PMI），显示在出口和生产价格指数下降的情况下，政府力图提升国内需求。

得益于政府的刺激措施和"双十一"购物狂欢的效应，零售业11月份同比增长8%，高于预期的7.6%。

官方统计显示，今年前3季度，中国的国内生产总值增幅为6%，为近30年来的最低。国家统计局新闻发言人付凌晖在回应经济增长"保6"的问题时表示，中国经济经过40年的高速增长，目前"已经从过去的高增长转变为与高质量发展要求相适应的中高速增长"。

他说："如果就业是比较充分的，物价是保持稳定的，居民收入是持续增加的，生态环境是在改善的，发展的质量和效益是在提高的，经济增速高一点或者低一点，只要符合发展阶段的要求，我觉得都是可以接受的"。

英国牛津经济研究院（Oxford Economics）本周一将对中国经济2020年的增长预测从原来的5.7%上调到6%。原因是看到了"增长恢复稳定的信号"，以及"实施明显的宽松政策的可能性不大"。

中国对今年经济增长设定的目标是6%到6,5%。路透社援引政策消息人士称，北京明年的目标是6%，为了避免更大幅度的增长放缓，政府将加大基础建设投资。

国家统计局数据显示，前11个月固定资产投资同比增长5.2%，与上月持平，其中制造业投资增长2.5%，基础设施投资增长4%，房地产投资增长10.2%。