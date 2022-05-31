只要卢布：俄罗斯中止向荷兰供气

（德国之声中文网）本周二（6月1日）俄罗斯最大能源公司之一的Gazprom（俄罗斯天然气工业股份公司）中止了对荷兰天然气贸易商GasTerra的供货。俄方此前已宣布将走出这一步，理由是，荷兰贸易商拒绝以卢布支付其4月份购款。

不久前，俄总统普京下令，从4月1日起，西方买家必须在俄天然气工业银行开设特别账户，将欧元或美元购款兑换为卢布支付。荷兰GasTerra 遵循欧盟的对俄制裁协议，拒绝采用这一莫斯科单方决定的新支付方式。欧盟指出，俄方新规意在绕开西方制裁。

荷兰GasTerra 公司称，原计划购买俄方天然气至今年10月，现已从其他供应商那里订购了20亿立方米。

供应目前有保障

荷兰经济事务部发言人表示，俄方停止交货未立即对市场供应构成威胁。德国联邦能源网络机构也表示，到目前为止，尚未看到对德国和荷兰供应安全的任何影响。

该机构在每日情况报告中说，由于停止输送，北溪1号管道的天然气流量预计将下降约10%，"根据现有信息，这一减少的数量指向荷兰市场。相关数量将经由其它渠道补够。"

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亦中止对丹麦供气

俄罗斯天然气公司现在也对丹麦关上了输气阀门。丹麦能源公司Orsted通报说，在拒绝以卢布付款后，6月1日，俄方中止向丹麦供应天然气。该公司称，此举并不能直接威胁到丹麦的供应情况，因为，俄-丹之间并无直接输气管道。由此，丹麦仍有可能得到天然气。不过，此后，将不得不在欧洲天然气市场上更大规模购买。

在荷兰之前，Gazprom已停止向波兰、保加利亚和芬兰供气。这些国家均拒绝采用俄方规定的新付款方式。

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价格上涨

周二，在欧洲天然气市场上，期货价格攀升8.4%至每兆瓦时94欧元。不过，此价仍远低于俄罗斯入侵乌克兰不久后于3月初达到的335欧元水平。

根据德国联邦能源网络机构的每日通报，德国天然气储率目前为48.4%。欧洲存储运营商在互联网上提供的信息显示，4月5日以来，储气量高于提取量。直到最近几乎完全空置的位于下萨克森州的德国最大储气设施，也在慢慢重新装满。

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（德新社，路透社）

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