只花9欧元 游历全德国

摩泽尔河

沿摩泽尔河略向西南去的铁路两旁风光同样让人流连忘返。可将位于莱茵河和摩泽尔河交汇处的科布伦茨作为出发地，一路同摩泽尔河相伴，直至特里尔。途中，旅行者不妨在像河畔的科赫姆那样的各个风景如画的村庄休憩，品尝葡萄酒并参观那里古韵犹在的众多城堡。