只花9欧元 游历全德国

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今夏6、7、8整整3个月，德国通行9欧元月票，持有者可任意乘坐区域客运列车去国内任何地方。以下我们为您介绍若干顶有意思的路线和旅游地。
没有比这更合算的了：每月只需9欧元，您就可以在今年6月、7月和8月在德国全境乘坐所有区域列车（RB）、区域快车（RE）、地铁、公交汽车和城市电车。不妨好好利用这一大好机会，例如，去西南部的黑森林观光。
穿越莱茵河中上游河谷的旅程将是一次难忘的经历：科布伦茨、宾根和吕德斯海姆之间约长60公里的这一段列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录，自有其道理。一路上，列车乘客可尽享无数葡萄园点缀其间的山坡、古城堡和迷人的袖珍城镇构成的绮丽风光。
沿摩泽尔河略向西南去的铁路两旁风光同样让人流连忘返。可将位于莱茵河和摩泽尔河交汇处的科布伦茨作为出发地，一路同摩泽尔河相伴，直至特里尔。途中，旅行者不妨在像河畔的科赫姆那样的各个风景如画的村庄休憩，品尝葡萄酒并参观那里古韵犹在的众多城堡。
自然爱好者们请注意：5号区域直快（RE5）连接了巴登-符腾堡州首府斯图加特和博登湖湖畔田园小城林道。该条线路先是穿越绵延数公里的自然景观，然后让人南向远远看到阿尔卑斯山的英姿，最后抵达博登湖。
凭一张9欧元月票，您不仅可使用城市交通系统，还有权乘坐区域列车探索远处乡村和邻国。例如，从巴伐利亚州首府慕尼黑出发，有直达奥地利萨尔茨堡的客车，途经风景如画的基姆湖。
从下月起，因为有了这廉价票，观光叙尔特岛也将变得无比便宜。从汉堡-阿尔托纳出发，6号区域直快（RE6）只需不到4小时就能到达德国最大的北海岛屿——叙尔特。它一望无际的沙滩、沙丘和传统的茅草屋顶房屋遐迩闻名。
从德累斯顿出发，您可乘坐区域列车轻松抵达萨克森瑞士。这一易北河砂岩山脉的德国部分尤以其光怪陆离的岩层和徒步漫游线路而著称。此外，游客们也可惬意坐在火车上，一路享受易北河沿岸风光，最后在捷克共和国的德钦下车。
这会是一种特殊体验，大家千万不可错过。从格拉出发，4号、6号区域直快最后将穿行雄伟的格尔茨施河谷大桥，到达捷克共和国的埃格尔。她是世界上最大砖桥，始建于19世纪中叶，长570米，高70米。
从慕尼黑往南行车不到一小时就到了受人钟爱的旅游目的地——特根湖。此湖是巴伐利亚州最干净水域之一。位于该湖北端的格蒙德镇和东岸的特根塞镇都设有车站，方便至极。
一到夏季，不少首都居民就想着去波罗的海度假。由于有了9欧元的低价月票，从6月起，到海边旅游、参观斯特拉松这样的风景如画的沿海城镇，变得更加容易。德国铁路公司已告诫人们，最好不在旺季带自行车坐车，因为，尤其在8月份，车厢内会非常拥挤。
５月１８日，2019年德累斯顿"绿穹珍宝馆"惊天盗窃案的第５名嫌疑人落网，涉及柏林一个有家族背景的犯罪团伙。一时间，德国的阿拉伯、库尔德和土耳其社区的有组织犯罪再次成为媒体关注焦点。
受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。
俄罗斯表示，俄军将在乌克兰两个城市暂时停火让平民疏散。与此同时，乌克兰军方称俄罗斯正试图包围基辅。乌克兰总统泽连斯基周六抨击北约不在乌克兰设禁飞区的决定。
为了对俄罗斯可能向乌克兰入侵做准备，美国国防部24日宣布让8500名军队处於可能部署到东欧的状态，而欧盟则是强调俄罗斯将面临严重後果，并宣布一项援助乌克兰的新计划。
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