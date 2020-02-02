只租德国人？房产市场的种族歧视

（德国之声中文网）"一房，厨房，浴室，40平米，可以立即入住，租给德国人。"哈马多·迪帕玛（Hamado Dipama）刚找到奥格斯堡的这条租房信息时非常高兴。还没看完全文，就拿起电话打给房东。但是这位来自布基纳法索的男子并没能高兴多久。房东一听到他的名字，就挂断了电话。"只租给德国人"--迪帕玛漏看了一些字。而不久之后，他的一个德国朋友打给同一个房东，马上就得到了看房的机会。

根据联邦反歧视办公室公布的最新研究报告，发生在哈马多·迪帕玛身上的事情在德国并非罕见。调查发现，超过三分之一的拥有移民背景的找房者曾因为自己的出身而受到歧视。与迪帕玛的经历有所不同的是，租房信息中经常并不明说"不租给外国人"。53%的受访者表示，自己曾因为移民身份而被排除在求租最后申请阶段之外。四分之一的人表示，他们要比德国人付出更高的价钱或房租才能买到或租到自己心仪的房产。

"法律禁止"

这种形式的歧视其实根本是不允许的。"房产市场上的歧视行为是法律明文禁止的，"德国联邦反歧视办公室负责人贝恩哈特·弗兰克（Bernhard Franke）对德国之声表示。"当事人应该了解自己的权利，并且在可能的情况下采取行动抵制歧视行为。"

德国房产供不应求更加助长歧视行为

德国"一般平等待遇法"禁止日常生活中所有领域的歧视行为，包括房产市场。这部法律列举了六种歧视类型：年龄，残障，国籍出身，性别，意识形态和性取向。弗兰克表示，根据最新调查研究，几乎一半的寻求租房者从未听说过这部法律，而采取行动的人就更少。他同时承认，这部法律本身也有问题，"例外情况太多"。

不为人知的反歧视法律

德国福利联合会主席乌尔里希·施奈德（Ulrich Schneider）表示，严重供不应求的德国房产市场也是一个问题。他对德国之声表示，"许多人感到必须仰仗房东的鼻息"。局势很明白，"我们就是需要更多的公寓房屋，如果有足够的住房，歧视问题就根本不会存在。"

41%的受访者表示，把自己的房子租给移民会是一件令人担心的事情，83%的人表示，他们认为房产市场中的种族歧视其实是普遍现象。弗兰克表示："这显示，尽管大家都意识到问题所在，民众在涉及到移民问题时还是会有所保留，而在自己私人领域中碰到这种情况时就更是如此。"

结构性难题

"德国社会存在对于外国人或原籍外国人士的严重偏见，"施奈德表示。他认为，最新研究所揭示的问题要归根于结构性社会问题。而类似德国选项党这样的党派正是利用这一点来散布极右翼理念。

为了解决房产市场的歧视问题，"房东必须知道，他们允许做什么，不允许做什么--而申请租房者也应该知道他们的权利，"贝恩哈特·弗兰克表示。

来自布基纳法索的迪帕玛因为不是德国人而遭到房东歧视，但他并没有退缩，而是坚决捍卫自己的权益，将这位房东告上法庭。奥格斯堡一家地方法院去年12月判处该名房东支付罚金1000欧元。