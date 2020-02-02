 只租德国人？房产市场的种族歧视 | 经济纵横 | DW | 02.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

只租德国人？房产市场的种族歧视

名字听上去很德国，是不是租房就容易一些？一项调查研究显示，确实如此。在德国，三分之一的移民家庭潜在房客在找房时遭到歧视。

Deutschland Immobilien l Wohnungssuche - Zeitungsanzeige (picture alliance/ImageBROKER/C. Ohde)

（德国之声中文网）"一房，厨房，浴室，40平米，可以立即入住，租给德国人。"哈马多·迪帕玛（Hamado Dipama）刚找到奥格斯堡的这条租房信息时非常高兴。还没看完全文，就拿起电话打给房东。但是这位来自布基纳法索的男子并没能高兴多久。房东一听到他的名字，就挂断了电话。"只租给德国人"--迪帕玛漏看了一些字。而不久之后，他的一个德国朋友打给同一个房东，马上就得到了看房的机会。

根据联邦反歧视办公室公布的最新研究报告，发生在哈马多·迪帕玛身上的事情在德国并非罕见。调查发现，超过三分之一的拥有移民背景的找房者曾因为自己的出身而受到歧视。与迪帕玛的经历有所不同的是，租房信息中经常并不明说"不租给外国人"。53%的受访者表示，自己曾因为移民身份而被排除在求租最后申请阶段之外。四分之一的人表示，他们要比德国人付出更高的价钱或房租才能买到或租到自己心仪的房产。

"法律禁止"

这种形式的歧视其实根本是不允许的。"房产市场上的歧视行为是法律明文禁止的，"德国联邦反歧视办公室负责人贝恩哈特·弗兰克（Bernhard Franke）对德国之声表示。"当事人应该了解自己的权利，并且在可能的情况下采取行动抵制歧视行为。"

Andrang bei Wohnungsbesichtigung (imago/Friedrich Stark)

德国房产供不应求更加助长歧视行为

德国"一般平等待遇法"禁止日常生活中所有领域的歧视行为，包括房产市场。这部法律列举了六种歧视类型：年龄，残障，国籍出身，性别，意识形态和性取向。弗兰克表示，根据最新调查研究，几乎一半的寻求租房者从未听说过这部法律，而采取行动的人就更少。他同时承认，这部法律本身也有问题，"例外情况太多"。

不为人知的反歧视法律

德国福利联合会主席乌尔里希·施奈德（Ulrich Schneider）表示，严重供不应求的德国房产市场也是一个问题。他对德国之声表示，"许多人感到必须仰仗房东的鼻息"。局势很明白，"我们就是需要更多的公寓房屋，如果有足够的住房，歧视问题就根本不会存在。"

41%的受访者表示，把自己的房子租给移民会是一件令人担心的事情，83%的人表示，他们认为房产市场中的种族歧视其实是普遍现象。弗兰克表示："这显示，尽管大家都意识到问题所在，民众在涉及到移民问题时还是会有所保留，而在自己私人领域中碰到这种情况时就更是如此。"

结构性难题

"德国社会存在对于外国人或原籍外国人士的严重偏见，"施奈德表示。他认为，最新研究所揭示的问题要归根于结构性社会问题。而类似德国选项党这样的党派正是利用这一点来散布极右翼理念。

为了解决房产市场的歧视问题，"房东必须知道，他们允许做什么，不允许做什么--而申请租房者也应该知道他们的权利，"贝恩哈特·弗兰克表示。

来自布基纳法索的迪帕玛因为不是德国人而遭到房东歧视，但他并没有退缩，而是坚决捍卫自己的权益，将这位房东告上法庭。奥格斯堡一家地方法院去年12月判处该名房东支付罚金1000欧元。

  • Mietskasernen Lange Jahre waren Altbauten gerade in Berlin völlig überbelegt: oft lebten ganze Familien in einem oder zwei Zimmern. Andere Gebäude waren in sehr schlechtem Zustand, wie auf dem Foto oben am Prenzlauer Berg in den frühen 1980er Jahren. Heute sind schöne, modernisierte Altbau-Wohnungen sehr begehrt.

    看看德国人都怎么住？

    大家一起来租房

    在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

  • 'Wohnungstraum' Plattenbau In der DDR zog die Regierung gegen die Wohnungsnot landesweit Plattenbausiedlungen hoch, Vermieter waren meistens Volkseigene Betriebe (VEB) und Wohnungsgenossenschaften. Plattenbau war beliebt: neu, niedrige Mieten, Strom, Warmwasser und die Sanitäranlagen funktionierten zuverlässig - ganz im Gegensatz zum Altbau.

    看看德国人都怎么住？

    社会主义“板楼”

    在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

  • Balkone Laut einer Erhebung des Statistik-Portals Statista aus dem Jahre 2015 wohnen 48 Prozent der Deutschen zur Miete, und 52 Prozent sind Eigentümer - viel mehr als noch zwei Jahre zuvor. Die meisten Mieter leben in Wohnungen - gerne mit Balkon, der im Sommer zur grünen Oase in der Stadt wird.

    看看德国人都怎么住？

    阳台很重要

    根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

  • Innenhöfe Alte Berliner Mietshäuser haben noch eine Besonderheit: ein oder mehrere Hinterhäuser, früher oft mit kleinen Gewerbebetrieben. Mieter haben über den Innenhof einen guten Blick auf das Kommen und Gehen ihrer Nachbarn, und man kommt schnell ins Gespräch.

    看看德国人都怎么住？

    庭院闲聊

    柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

  • Klingelschilder Auf Klingelschildern in Mehrfamilienhäusern stehen typischerweise eher selten die Stockwerke, sondern nur die Namen der Mieter. Wer keine Gegensprechanlage hat: nicht vergessen, Besuchern das Stockwerk zu verraten!

    看看德国人都怎么住？

    公寓门铃

    在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

  • Die WG Gerade in Großstädten, und gerade bei Studenten und Künstlern, ist die WG eine beliebte - und bezahlbare - Form des Wohnens. Oft werden sogar Wohnzimmer in Wohngemeinschaften untervermietet, um auf eine erträgliche Miete zu kommen. Kompromisse hin, Putzplan her, - man ist nicht allein.

    看看德国人都怎么住？

    合租生活

    很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

  • Schönheitsreparaturen Schönheitsreparaturen sind Verhandlungssache mit dem Vermieter, aber oft wird ausgemacht, dass der Mieter bei Ein- oder Auszug die Wände streicht. Vermieter können fordern, dass bunte Wände, Türen oder Heizkörper bei Auszug in neutralen Farben gestrichen werden.

    看看德国人都怎么住？

    租房也要管装修？

    对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

  • Thema Küche Eine Mietwohnung hat nicht automatisch eine Einbauküche. Manchmal kann man Schränke, Herd und Arbeitsflächen vom Vormieter übernehmen. Aber insbesondere zum Schrecken ausländischer Mieter, bei denen Küchen im Mietobjekt selbstverständlich sind, ist die Küche in Deutschland bei Einzug oft gähnend leer.

    看看德国人都怎么住？

    厨房，这个可以有

    很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

  • Mini-Bad Gerade in Altbauten sind Badezimmer oft eng. Ursprünglich hatten Altbauwohnungen kein eigenes Bad oder WC. Wenn dann 'nachgerüstet' wurde, musste das Bad in die kleinste Ecke passen - oder ein komplettes Zimmer wurde zum Bad deklariert. Die Lösung im Foto oben ist besonders kreativ: in dieser Berliner Wohnung steht die Dusche in der Küche.

    看看德国人都怎么住？

    迷你卫生间

    老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

  • 3ZKDB Wer in Deutschland eine Wohnung sucht wird feststellen, dass gern Kürzel verwendet werden wie z.B. 3 ZKDB (3 Zimmer plus Küche, Diele, Bad) plus die Anzahl der Quadratmeter. Die höchsten Mieten werden in München gezahlt (16,55 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von Frankfurt (13,37 Euro) und Stuttgart (12,95 Euro.)

    看看德国人都怎么住？

    “3ZKDB”是什么意思？

    在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。

    作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun


 

DW.COM

"只租德国人"？德房东被判歧视 罚款千欧

巴伐利亚州一位房东在招租启事中直接写明不想租给外国人，被判罚款1000欧元。租房遇到歧视的事件难以取证，不过，仍有一些案子告上了法庭。 (11.12.2019)  

住房问题高峰会晤：怎样让房价降下来？

柏林又出现了占领住房的事件，慕尼黑出现租客抗议租金飙升的示威集会，由此可见，德国住房短缺租金过高的问题已经变得多么严重。联邦政府将于周五召开住宅问题高峰会晤，试图找到解决问题的途径。 (20.09.2018)  

如何在德国做个好房客？

德国波恩大学经济学博士沈凌回到中国后从曾经的租客变成了房东，其儿子如今在德国租房的经历更让其有感而发。 (17.07.2017)  

看看德国人都怎么住？

买还是租？老楼还是新楼？单租还是合租？人们的最爱是阳台，还是厨房？我们在这里为您介绍德国住房生活的五花八门。 (21.07.2017)  

广告
Deutschland Forschung Coronavirus (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

专访：望研发出抗多种冠状病毒疫苗

病毒学教授贝克尔（Stephan Becker）在接受德国之声的采访时表示，至一种抗新型冠状病毒疫苗上市，至少需一年半时间。他同时强调，或许人类这一次能成功研发出一种能应对多种病毒的疫苗。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  