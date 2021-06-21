只有单行道？欧洲人抱怨不能入境美国

(德国之声中文网）"美国回来了"（America is back），——美国新政府抓住每个机会向欧洲盟友保证，随着拜登总统入主白宫，跨大西洋关系将重新进入正轨。的确，在欧盟建议放宽对美国旅行者的限制后，美国人回到了欧洲。

因此，欧洲人自然也盼着，重获许可，去美国旅行。然而，在相关问题上，欧盟委员会发言人扬茨（Adalbert Jahnz）却只能如此回答："不言而喻，我们也希望欧盟伙伴国重新允许欧盟公民入境。我们向合作伙伴们清楚表示了这一点。我们已得到确认，这是美国政府的一个优先考虑项目。"

应让民众感受到“新气象”

然而，上周的相关部委工作会议未获任何突破。美国国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在会后的联合新闻会上仅表示，"我们在考虑放宽旅行限制。我们理解有此需求。"他称，"我们根据所拥有的健康数据做出决定。我们正以最快的速度工作。" 他承认，"现有健康数据 "显示，与美国相比，欧盟情况是好的，而且还在改善。

欧委会副主席马尔加里蒂斯-希纳斯（ Margaritis Schinas）对欧美双边关系中展现出新气象表示欢迎，但建议，也应让公民们成为其中的一部分。他说："跨大西洋合作不应只是专家、外交官、将军和专业人士的事情。没有比疫情大流行之后放宽旅行限制更好的表达方式了。"

航班 无利可图

欧盟旅游业期待从放宽旅行限制中受益。布鲁塞尔市属旅行社Visit.Brussel发言人表示，美国人属于欧盟最重要经济旅游群体，"我们一直在关注疫情发展。目前，我们很有信心。我们非常高兴，美国游客又回到了我们的城市"。

对航空公司而言，单向开放则是一个问题。游说组织 "为欧洲航空公司 "（Airlines for Europe）的詹森（Jennifer Janzen）指出："不幸的是，只是一个方向上的航班被预订，这根本无利可图，远景上，这不可能持续，只会导致减少航班。最终也给旅行者构成问题，因为，他们的选择范围将受到限制。" 她表示，“各航空公司会非常仔细审查航班计划。坦率地说，如果航班预定情况不如人意，便可能出现临时取消现象。"。她因此强调，"我们需要（入境许可的）对等性" 。

欧盟引入了数字新冠旅行证

尚无有效文件

然而，对于赴欧盟的旅行者，也还有若干未解决的问题。例如，到目前为止，尚不清楚，赴欧盟旅行者应如何证明他们的新冠测试结果或疫苗接种状况。欧盟范围，自7月1日起，可使用统一的数字证书。该证书表明持有人是否已接种或康复，或PCR测试结果呈阴。该数字证书含二维码，可在欧盟境内所有边境口岸读取。此举旨在加快监控。

美方则尚无一个获欧盟当局认可的标准文件系统。欧洲旅游委员会（ETC）主席桑坦德（Eduardo Santander）表示，"对我们来说，这是一个非常重要的问题。过去两年里，我们犯了很多错误，我们不能允许今夏再出现新一波（疫情）。否则，它将是旅行和旅游业的终结。"

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