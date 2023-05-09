只有一辆坦克参加的红场阅兵

（德国之声中文网）本周二（5月9日），俄罗斯像往年一样在莫斯科红场举行庆祝战胜纳粹德国“胜利日”阅兵游行。路透社指出，由于俄罗斯在乌克兰的冬季攻势失败，前线兵力和武器短缺，今年俄罗斯的庆祝活动规模有所缩减。

俄罗斯总统普京在克里姆林宫前发表了长达10分钟的激烈演讲，对“西方精英”发出怒吼，并表示文明世界正处于“一个决定性的转折点”。

普京说：“一场针对我们祖国的真正战争已经展开。”他去年下令对乌克兰展开了西方称之为无端的入侵，摧毁了大量的城市并杀害了成千上万的平民。

周二，欧盟委员会主席冯德莱恩再度访问了乌克兰首都基辅。她在访问时强调了这场战争是如何将俄罗斯与欧洲大部分地区隔离开来并将乌克兰推向西方的。她称乌克兰是“代表当今欧洲价值观跳动的心脏”。

“胜利日”对于普京治下的俄罗斯是最重要的一天，普京把对乌克兰的入侵说成是类似于抗击纳粹的斗争。乌克兰在二战中遭受的损失在比例上大于俄罗斯。乌克兰方面称，普京的比较是滥用共同的历史为侵略辩护。

红场上举行的传统阅兵式同往年相比规模明显缩小。今年的阅兵式上没有现代作战坦克方阵，取而代之的是一辆二战时期的T-34型坦克在红场上滚过。战斗机飞越红场上空也被取消了。

俄罗斯私人军事集团瓦格纳老板普里戈津（Yevgeny Prigozhin）用脏话抱怨莫斯科的将军们没有给他的部队提供足够的武器，这也给普京的发言蒙上阴影。

乌克兰总统泽连斯基表示，莫斯科给自己设定占领巴赫穆特的最后期限，但是没有实现这个目标。莫斯科将占领巴赫穆特视为攻占乌东工业地区其他城市的垫脚石，并希望将对这座城市的占领作为向“胜利日”的献礼。

乌克兰方面还表示，周一夜间击落了俄罗斯向乌克兰发射的25枚巡航导弹中的23枚。这些导弹没有给乌克兰造成人员和财产损失。

俄罗斯国防部则称，使用“高精度、远程海基和空对空武器对敌方军营和弹药库进行了集中打击”。

俄罗斯在外交上日益遭到孤立，这一方面也拉近了莫斯科和北京之间的距离。中国外交部部长秦刚周二在访问德国时表示，为了寻求停火，北京将与乌克兰战争的所有参与各方保持沟通。

秦刚在同德国外长贝尔博克举行会晤之后参加联合记者会时说：“作为联合国安理会常任理事国和负责任的大国，中国既不会隔岸观火，也不会火上浇油。”

欧洲国家批评中国拒绝将俄罗斯派兵进入乌克兰描述为入侵，而且也没有呼吁俄罗斯撤军。

普京在胜利日的讲话中说，全俄罗斯都在为前线的英雄们祈祷，为“俄罗斯，为我们英勇的武装部队，为胜利而欢呼！”

他的讲话结束后，乐队奏响了乐曲，礼炮齐鸣，士兵方队走进红场，后面是装甲车和带有核弹头的洲际弹道导弹。

但是今年阅兵式比平时短得多。上周在克里姆林宫上空发生无人机袭击事件后，出于安全的考虑俄罗斯其它一些城市的阅兵式被缩减或取消。传统的老兵方阵“不朽军团”的游行也被取消。按照传统，人们高举二战期间参战人员家属的肖像，纪念卫国战争期间为反法西斯做过贡献的老兵。

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（路透社）

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