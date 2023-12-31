“只是炮灰”？ 逃到国外的乌克兰人害怕被征召入伍

（德国之声中文网）这是一次反响激烈的采访：乌克兰国防部长鲁斯泰姆·乌梅罗夫（ Rustem Umerov）不久前在世界频道以及《图片报》和《政客》杂志上表示，目前身在国外、年龄在25岁至60岁之间的乌克兰男性应该被征兵 。 同一天，乌克兰国防部不得不出面否认媒体关于乌克兰明年将在国外招募士兵的报道。国防部称，目前商讨的是一般性征兵以及向生活在国外、适合服役的群体发出自愿参军的呼吁。

这个话题并不新鲜：早在9月份就已经有类似的公告，但也很快被修正。 基辅政府知道实施这一倡议有多么困难。然而，该国面临着征召50万乌克兰人入伍的任务。 战争爆发近两年后，前线的乌克兰士兵已经精疲力尽。

德国之声询问了几名生活在德国的符合征兵年龄的乌克兰公民，希望了解他们是否愿意接受乌克兰发出的入伍"邀请"。

乌克兰国防部长鲁斯泰姆·乌梅罗夫（ Rustem Umerov）

"我为什么要那么做？"

"他们不能强迫我这样做，我认为这是无法实施的"，35岁的谢尔盖（Sergei）这样回答道。和其他受访者一样，他不愿透露自己的真实姓名。自 2022年7月以来，谢尔盖一直生活在德国。他说，真正的阻碍并非上述原因，而是"我为什么要这样做"的问题。

他说，战争一开始，他就准备上前线，并两次去了征兵办公室，但都没有被选中。 后来，他开始怀疑自己是否真的做好了上前线的准备以及为了什么而战。现在他在德国，并在尽最大努力帮助"前线的男孩们，其中有我的许多同学"。 谢尔盖说，他很遗憾他们在前线，但自己肯定不会跟着他们去当兵。

"在德国呆的时间越长，我就越清楚这个国家是多么腐败，多么不负责任。这让我很受伤。" 谢尔盖坚信，那些像他一样在战争期间合法或非法离开乌克兰并获得保护的人已经做出了不参战的决定。 "他们肯定不会为了被派往前线而自愿服兵役。"

乌克兰军队希望招募50万士兵上前线

"我战斗过"

"我战斗过，也见过恐惧不安的人们，"尼古拉说。 从2022年3月到2023年6月，42岁的尼古拉在前线与俄罗斯军队作战，后来因健康原因退伍，从2023年7 月起住在德国。 他"完全无法理解"乌克兰国防部长的倡议，因为在乌克兰有很多男人坐​​酒吧、喝酒、散步，并公开表明他们不会被上前线。

在前线期间，尼古拉曾获准到乌克兰东部靠近俄罗斯边境的哈尔科夫 （Charkiw） 休假，看到了这一情况。 他说，其他城市也一样。

"想要参战的人拿起武器上前线了--不管是自愿还是奉命。而那些出国的人恰恰是害怕打仗的，他们不想要这场战争。他们不是胆小鬼，但担心自己的生命安全，恐惧压倒了其他"，尼古拉解释道。 他认为，征召这些人毫无意义，反而会成为其他士兵的负担。"在前线，他们就是炮灰。这是我亲眼所见"，尼古拉说。 此外，在国外招募士兵会花费大量资金，这些钱不如直接投资到军队身上，"为那些已经在前线的人购买无人机、武器、弹药。"

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"德国是我家"

伊万今年25岁，在德国留学多年。 "我有乌克兰护照，但我的家在这里"，他说。 2022 年 2 月底俄罗斯军队入侵时，他先是去了乌克兰。 "我有一种非常强烈的冲动回去，但后来我遇到了一大群急需帮助的乌克兰妇女和儿童。从那时起，我的主要关注点就集中在他们身上：安置他们，为他们提供照顾，帮助他们填表格，帮助孩子们融入学校，陪他们去看医生或去办各种手续。即使在今天，仍有几十个人打电话给我，因为他们需要我的帮助。"

伊万说，如果乌克兰总领事馆的人打电话给他并发出入伍通知，他当然会去。 "但目前我真的不明白是怎样一个程序，因为我在德国是合法居留，拥有永久居留许可，在这里学习和工作。"他无法想象"乌克兰领事馆的人可以违背他的意愿，强迫他参军"。

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律师：目前还没有对外征兵的法律机制

基辅Gracers律师事务所的律师谢尔盖·萨文斯基(Sergei Savinsky)在回答德国之声询问时解释说，目前没有在海外征召乌克兰人入伍的机制："整个法律框架缺失，因为应征入伍者必须得到适当的通知并接受征兵体检。" 他说，乌克兰是宪政国家，适用法律明确性原则；当局只能在其职权范围内行事。

萨温斯基说，乌克兰的征兵办公室"无权德国、波兰等国向符合征兵年龄的乌克兰人发出指示"，"只有建立一种机制，保证征兵中心与其他国家有关当局的合作，才能动员海外的乌克兰人。"

德国政界存在分歧

德国联邦政府表示没有兴趣建立这样的机制。联邦司法部长马可·布施曼 (Marco Buschmann) 就乌克兰国防部长乌梅罗夫在采访中的表态回答道，"我们不会强迫人们违背自己的意愿服兵役或应征入伍。"自民党籍的布施曼向德新社表示，德国接纳来自乌克兰的战争难民，允许他们在这里工作是件好事。

反对党则以完全不同的方式评论这个问题。 基民盟外交政策专家基瑟韦特（Roderich Kiesewetter）在接受德意志电台采访时表示，德国联邦政府应该帮助乌克兰招募人员服兵役、保护国土安全。 俄罗斯的侵略战争导致大约20万符合征兵要求的乌克兰人逃往德国。 基瑟韦特强调，其目的不是要驱逐他们，但也不排减少那些逃避支持祖国义务的人所得到的公民基本保障金。

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