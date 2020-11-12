“只是技术问题” 中澳贸易关系有望回暖？

（德国之声中文网）澳大利亚外交贸易部副部长朗曼（Christopher Langman）周五（11月13日）表示，澳大利亚希望干扰对华贸易的 "技术性 "问题尽快得到解决。

朗曼通过视频参加在北京举办的财新峰会说，"我们真的对问题的模式性积累有一些担忧，它影响到澳大利亚对华出口的一系列问题。" 他说，"中国方面已经告诉我们并公开表示，目前的障碍只是技术问题。倘若如此，我们希望这些问题能够尽快解决，以便恢复所有被中断的贸易。"

因为标签和卫生证书问题，中国暂停了部分澳大利亚牛肉的进口，并对从澳大利亚进口的大麦征收80.5%的关税，让澳大利亚损失了4.39亿美元的大麦贸易。

中国还对从澳大利亚进口葡萄酒进行了反倾销调查，并在海关官员宣称发现害虫后，叫停了从澳大利亚维多利亚州和昆士兰州所有木材的进口。 此外，澳大利亚龙虾也在不久前在中国机场被卡关。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。仅在2018到2019年度，澳大利亚对中国的农业出口额就达到约160亿澳元。但一段时间以来，因为澳洲出台《反外国干预法》、禁止华为参与5G建设等一系列事件，中澳外交关系迅速冷却。在堪培拉呼吁国际社会对去年底在中国武汉爆发的新冠疫情源头进行调查之后，澳大利亚与最大贸易伙伴中国的关系愈加紧张起来。

不过，并非没有回暖的迹象。中国官媒新华网同样于周五发文称，澳中两机构发表联合研究报告，呼吁两国加强多领域合作，这将有利于疫情下两国乃至亚洲地区经济复苏。

报道援引这份报告称，"疫情期间两国贸易的重要性凸显"，"澳大利亚的能源和铁矿石出口将有助于推动中国经济强劲复苏"。

张平 /王凡 (路透社等)

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