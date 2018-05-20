 只差一天 美国3D打印手枪差点合法 | 文化经纬 | DW | 01.08.2018

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文化经纬

只差一天 美国3D打印手枪差点合法

你能想象有一天，任何人都可以在家自行「打印」一支手枪，而不受政府管制吗? 在美国，这件事情差点就要成真。

USA 3D Waffen (picture-alliance/AP/Austin-American-Statesman/J. Janner)

这种手枪被命名为「解放者」，完全可以在家用3D打印机制造，可装一发子弹

(德国之声中文网) 在美国，3D枪支打印蓝图原定周三(8/1)放上网路开放民众下载，8个州联合向特朗普政府抗议，终被法官挡下。

这项争议源自于德克萨斯州发明家威尔森(Cody Wilson)的突发奇想。他在2013年开发出一种方法，用塑料就能制成手枪，只有一个零件需要用到金属。

保留一个金属零件是有原因的。根据美国1988年出台的「不可探测枪支法案」，自行生产或持有无法被安检仪器探测到的武器是违法的。这唯一的金属零件使得这只塑料枪免于受到该法限制。

蓝图一上线就掀起下载风潮。这种枪支没有编号，无法追踪，获得「鬼影手枪」的封号，连境外人士也下载。美国国务院一周后即以违反联邦出口法规为由，要求威尔森撤下蓝图。但是下载挡案的人数已经高达十万。

威尔森与其创办的公司「防卫分布」(Defense Distributed) 宣称，宪法第一修正案与第二修正案保障言论自由与人民拥枪权，因此，在网路上下载枪支蓝图的权益也应该受到保障。

与联邦政府缠讼多年之后，双方今年6月达成协议，该蓝图得以在8月1日周三开始，在网路上供民众合法下载。

相关文件直到上线前5天才公布，也就是上周五。

周一，华盛顿、纽约、麻州等8州检察长包括哥伦比亚行政区联合向联邦政府提起诉讼。来自21州的检察长一致呼吁国务卿蓬佩奥与司法部长塞申斯(Jeff Sessions)抽回政府与「防卫分布」公司达成的协议，宣称「这对公共安全形成立即性的威胁」。

周二，美国总统特朗普在推特上表态，质疑行政单位的做法:「我正在了解3D塑胶枪销售给大众的相关情况。已经跟全国步枪协会(NRA)谈过了。觉得不怎么合理! 」

同日，联邦法官拉斯尼克(Robert Lasnik)宣布，3D枪支打印蓝图会对美国公民形成不可回复的伤害。他也随即发出了一项命令，要求联邦政府不得容许3D枪支打印蓝图在网路上传播，也就是说6月达成的协议不能生效。

然而，枪支草图早在他合法前就已经在网路上传播过，官方表示，已经有1000人下载了AR-15步枪的打印蓝图。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

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USA 3D Waffen (picture-alliance/AP/Austin-American-Statesman/J. Janner)

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