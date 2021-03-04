只因新冠?美国亚裔为何屡受攻击

（德国之声中文网）当林书豪在推特上写出他在球场上被称"新冠病毒"一事时，29岁的廖家豪（Andy Liu）并没有感到惊讶，他甚至觉得这种事情很正常。"这就是以黑人为主的NBA文化的一部分，"他无可奈何地说。中学期间打过篮球并且做了九年相关体育报道的廖家豪现在主持一档关于金州勇士队的播客节目。他解释自己的无奈时提及了小时候母亲遭到歧视性辱骂时的反应："她只会笑笑说'这伤害不了我。'"他觉得亚洲文化的组成部分之一是种"解决不了的问题就没不要上心"的态度，但是当他看到年初美国一起又一起针对亚裔老年人的暴力袭击事件时却忍不住担心。最让他害怕的是他的妈妈和祖母不听劝，依然经常出门。"亚洲的母亲都太固执了，"他笼统地概括道。这些新闻更让他感到愤怒和困恼。"男的打男的很正常，但这就像是打小孩或者打女人一样，太过分了！"他情绪满满地说。"怎么会发生这种事？谁会做这种事？"

82岁的王灵智（Ling-chi Wang）在报纸上读到这些暴力袭击时也一点都没有感到惊讶。作为加州大学伯克利分校的荣誉退休教授，他有两个朋友在不同的场合当众遭到辱骂，仅仅是因为长着一张"亚洲脸"。但不惊讶并不代表不害怕，他出门时还会感到脆弱，因为"你永远不知道会发生什么事情。"

在美国生活的63年间，王教授经历过不少更加恐怖的时期。1970年前后他的生命受到两次威胁，第一次因为他公开批判唐人街的势力集团，第二次是主张联合国将中华人民共和国纳入。但这次看起来仿佛每一个非亚裔的人都有可能从背后袭击你，不给任何警告。

王教授也经历过和现在相似的阶段。在90年代末，台湾裔核物理学家李文和（Wen Ho Lee）被美国政府指控窃取国家机密但最终因证据不足而被释放。在媒体口下，华裔科学家和研究员都变成了美国内部的安全隐患。"华裔与间谍、叛国分子都被画上了等号，"王教授说道。他还提起了1982年在底特律被杀害的陈果仁（Vincent Chin）。因为美国汽车业的萧条被归咎于日本进口，陈果仁被两个白人当成是日本人并殴打致死。两个凶手仅仅被罚款三千美元，没有坐一天牢。"真的太可耻了，"王教授十分愤慨地说，"这个判决就意味着他的生命毫无价值。"陈果仁一案的价值，可能就是在一定程度上使更多亚裔美国人参与了民权行动。

歧视亚裔"历史悠久"

年仅27岁的陈果仁被杀害的时候，梅丽莎·博尔哈（Melissa Borja）刚刚一个月大。她生长在底特律附近的一个小城，当时反亚情绪高涨。近一年来的众多亚洲人受袭事件发生后，她问及菲律宾裔的父母四十年前的情势。"他们有很担心自己的安全，但并没觉得在买菜的时候会遭到袭击，"博尔哈说道。然而他们有一个白人亲戚因为嫁给了一个菲律宾裔美国人，车被喷漆，写的是"日本鬼子的情人。"

"近来针对亚裔人的袭击和当下的时事非常相关，但在美国也有深远的历史，"博尔哈说。她是密歇根大学的教授，研究亚裔在美国的历史。"移民被当成是威胁，或是在政治、社会和经济动荡之时被当作替罪羊，这并不是第一次。"在1930年前后的大萧条期间，一百八十万墨西哥裔美国人被驱逐出境。九十年代的汽车业萧条，在美国的日本人成了直接受害者，受连累的当然还有陈果仁在内的其他亚裔人。在谋杀案发生后的这四十年间，博尔哈的父母变了很多。他们当时一心只想安安静静地融入当地社会，但逐渐意识到保持安静并不是对抗种族歧视的有效手段，并加入了种族平等的运动，同时抚养了一个成为了移民历史学者的女儿。

博尔哈目前正在研究新冠开始以来美国针对亚裔人的一千多起语言和肢体上的攻击及其媒体报道。虽然新闻和社交平台上看到的作案嫌疑人有很多黑人和拉丁裔，但她的研究显示大部分袭击事件的肇事者是白人，而且针对中国和华人使用诬蔑性语言的政客也几乎全是白人。"这些袭击的激增是由黑人引发的说法是完全错误，没有根据的，"博尔哈说，并开始列举历史上亚裔和黑人彼此支持打击种族歧视的事例。她相信这两个种族之间的紧张关系是被夸大了的，而核心问题应该是"白人优越主义，事实是针对亚裔美国人的袭击主要是由白种人驱动的"。博尔哈的团队正在分析媒体的相关报道，从而查明由黑人引发的袭击是否被过度强调。研究结果将在接下来的几个月发表。

印第安纳大学的吴迪安教授（Ellen Dionne Wu）认为针对华裔的带有歧视性的刻板印象是组成美国文化的一个基因，它根据当下形势的变化，有时候是显性，有时候是隐性。在十九世纪末，白人指责华裔工人将工资拉低，传言其通过吃"米饭和老鼠"维生。过去的这二十年，华裔科学家和高科技人才常被怀疑是中国政府的间谍。中国人鬼鬼祟祟、不诚实守信"是美国文化里时常重现的一个刻板印象，代代相传，"吴教授说道。"美国社会下，只有白种人能够享有被当作个体的自由，亚裔人有一种永恒不变的陌生感。这种陌生感一方面被用来当作某些亚裔能够获得很高成就的原因，另一方面将黄种人都变得可疑。"

亚裔美国人在遭到歧视时默默承担的刻板印象也和事实相差甚远，吴教授说。"从2020年的美国大选中就能看出，亚裔在政治上的参与越来越活跃，最近这些袭击的媒体关注更是源自于亚裔美国人的发声和亚裔记者的报道。"

体制性的白人优越主义

很多主流媒体都引用"停止仇恨亚裔、太平洋岛原住民"（Stop AAPI Hate）项目收集的信息来证明反亚裔情绪的严重性。在过去的一年里，这个项目收到了超过2800起反亚裔仇恨事件的报告。旧金山州立大学亚裔研究专业的张华耀教授（Russell Jeung）是其创始人之一，他与应对过9/11恐怖袭击事件后反穆斯林行为的学者和政治家学习经验，在新冠疫情初始时便和同事谋略，如果在美华裔遭到遣返、骚扰甚至杀害，他们会如何应对。历史的教训使他们创造了这个平台，用来收集针对亚裔人士的歧视、辱骂和袭击的一手报告。

对于张教授来说，体制性的白人优越主义明显是美国亚裔和黑人遭到歧视的根本原因。"问题在于种族主义，是认为美国由白种人构成、仅仅信仰基督教的这种虚构的观念。在这个观念下，如果你不是白种人，你就不属于这里。种族歧视的罪魁祸首是这种思维，而不是白人、黑人或任何一个群体。"

只有不同种族团结合作才能系统性地改善现状，张教授认为，这也是解决眼前问题、遏止针对亚裔人袭击的关键。他说一个成功的例子就在旧金山，市政府雇佣多种族的社区居民来作街道大使，从而使社区更加温暖、示范种族团结、保障公共安全。"老年人看到黑人在街上帮助他们，而不是电视上看到的罪犯形象，"张教授说。"如果你想改变大家如何看待彼此，人和人之间的关系比媒体里的报道更有力。"

廖家豪也相信各个种族一起来对抗歧视是解决问题的关键。在篮球界和社会上，"亚裔和黑人当然有彼此看不起，这无可质疑，"他说道，并将林书豪称作一个"与其指责，不如要求改变"的榜样。像林书豪的推特里所说，"我们需要互相理解、团结一致"，这样才能改善现状。

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