只喊市场开放 不准中资入股？

（德国之声中文网）今年7月，德国联邦经济部公布的一条消息引起了关注：德国国有复兴信贷银行（KfW）将购入地区电网运营商50Hertz20%的股份，从而阻止了中国国家电网的参股计划。德国经济部表示，这样做是"出于安全政策考虑"，意在"保护敏感的能源基础设施"。

这是德国政府出面干预、阻止中资在德国收购行动的为数不多的例子之一。这样的做法在德国经济界引起争议。支持者认为，面对来自中国的收购大潮，德国有必要保护本土的核心技术和敏感产业不落入他人之手。反对者则指出，这是以行政决策干预市场行为，长期看将不利于市场公平和投资开放。

日前，中国驻德国大使史明德在接受《莱茵邮报》（Rheinische Post）专访时也提到了50Hertz收购案。他对德国政府的做法表示不理解："这家公司的多数股权已经属于一家比利时公司，为什么不允许中国人收购？"

史明德指出，在电网领域，中国已经向外资开放了市场，允许外商持股50%。"我们欢迎Eon、RWE这样的（德国）公司到中国投资。""而中国希望收购的50Hertz的股份仅为20%，还是遭到了拒绝"。他显然认为这样做不公平，并对德国政界的保护主义倾向表达了担忧。

50Hertz是德国地区电网运营商之一

德国杜塞尔多夫大学能源经济学教授韦伯（Christoph Weber）对德国之声解释说，中国大使在讲话中其实涉及了两个不同的概念，中国国家电网和50Hertz是输电企业，而Eon、RWE的业务则主要是发电，因此后者不会"跨界"投资。

其实中国政府在今年6月，已再度放宽了对外资投资电网的限制。在中国商务部和国家发改委联合发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中，宣布取消建设、经营电网须由中方控股的限制。就是说，理论上外资甚至可以独资经营电网。

今年6月，财新网援引信达证券电力行业首席研究员李蓉表示，短期来看，外资进入中国电网市场可能性不大。原因一是国内电网投资回报率和其他国家的电力市场相比吸引力不大；就此前外资参股中国电厂的案例来说，为数不多的外资进入中国后最后都避免不了退出的结局。另外，目前国内经营配电网的公司总共100多家，大多数由主网来控股和参股，民营资本尚未发展起来，不熟悉当地情况的外资将会面临更大的困难。

能源经济学教授韦伯指出，中国国家电网是百分之百的国有企业，而且规模比欧洲任何一家电网企业都大得多，因此即使有外资加入，所购股份比重也不会很高。韦伯认为，电网属于敏感基础设施，如果让一个大国的国有企业入股，会面对这样的问题，即股东是否会试图影响或控制这一基础设施，以及获取敏感信息。因此他认为德国政府的做法是可以理解的。

德国联邦经济部

德国墨卡托中国研究中心的副主任胡谧空（Mikko Huotari）也赞同这一看法。他在接受《世界报》采访时表示，在能源供应这样的敏感领域，对外资适用特殊标准是可以理解的。他还指出，德国更应该从市场竞争角度考虑：中国国家电网有意打造一个几乎覆盖全球的能源网络，不难想象，它在10年内在欧洲能源网络中扮演关键角色。

尽管如此，他仍认为政府阻止投资项目的举动从长期看在政策和经济层面并不是明智之举。他建议，建立欧洲统一的投资审核标准，并降低审核外国投资的门槛。目前，收购德国企业股份达到25%，才须经过德国经济部的审核批准。根据联邦经济部正在酝酿的一份法律草案，今后外资在德收购企业，凡是外资股东投票权超过15%者，都会受到德国政府方面的交易审核。