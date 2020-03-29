另类工作方式——你找到生活了吗？

（德国之声中文网）推特公司本周宣布，员工在新冠疫情结束后，也可无限制地在家办公。该公司的办公楼将至少关闭到9月。推特人事部门称：“我们决定开不开办公室，员工决定是否以及什么时候来公司办公。”大部分出差也取消，至少到9月。据报道，推特员工还可以为在家办公的设备支出最多1000美元。

据推特去年年底的最新数据，该公司有4900名雇员。脸书和谷歌估计员工将在家工作到年底。苹果据报道则将分批在6月和7月返回公司办公。

在家工作：会太孤单吗？



据德国政府估计，在新冠危机中，德国在家办公的员工比例从12%增加到25%。德国劳工部长、社民党的海尔（Hubertus Heil）希望效仿荷兰，将在家办公列入法律权力。当然，海尔也指出，有些工作不能在家做，“烘培师没办法在家烤小面包”。

心理学家则指出，在家办公可能会造成孤单感。德国雇主协会则依旧反对，认为这种规定会限制企业的灵活度。不过，经济界也有声音提醒说，一旦出现第二波疫情或者其它的危机，企业领导层是否做好了让员工中长期在家工作的准备？

或者：把办公室打造出家的感觉?

办公装饰业界人士称，新一代的办公室更具生活化的特点，以这一趋势取代整齐划一的办公室结构。人们讲究工作区、休闲区、会议区的相互融合。无论是办公家具，还是空间设计，都更具创造性。

每周工作四天——拿一样的工资？

德国经过漫长的道路才走到今天每周40小时工作制。在二战前，德国每周还工作46小时。《世界报》报道说，50年代的“经济奇迹”期间，甚至每周工作达到49小时。1956年，德国工会联合会（DGB）以“周六爸爸属于我”为口号，要求每周40小时工作制。到1980年代初越来越多地得以落实。

德国布劳恩施威格市的软件公司msg DAVID在9年前开始大刀阔斧地改造工作时间模式。如今，员工可以选择在家办公、自选时间甚至每周工作四天。

微软日本公司2019年夏天也对2300名员工进行了每周工作四天——工资不变的试验。结果取得巨大的成功：微软称，员工生产力提高四成。

或者：每天工作六小时？

瑞典有不少企业尝试了每天工作六小时的工作模式。比如丰田汽车在哥特堡的服务中心，实行六小时工作制已经近20年。该公司实行12小时两班工作制，员工工作效率高，客户满意。

无论是每周工作四天，还是每天工作六小时，德国的软件公司msg DAVID发言人称，其员工的工作结果“保持了同样的水平”。

德国Business Insider网站引述一位工作心理学专家说，有试验显示，一个人集中精力、高效工作的时间只有四到五个小时。

曾撰写《五小时工作日》（Five Hour Workday）一书的阿斯托尔（Stephan Aarstol）是德国技术公司Rheingans的所有人。他说，在该公司尝试五小时工作数周后，遇到困难的员工表示，自己原本每天工作八小时的时候，工作量就过大，如今更是无法完成。

此外，也有人指出，五、六小时工作日要求始终高效，几乎没有休息的时间。但支持的人则表示，尽管如此，下班后仍有更多的时间去健身、或与家人度过。甚至管理者也有更多时间，去思考企业战略，“距离带来新的眼光”。

还有一些特别是Startups，对员工的工作时间采取极为灵活的政策，甚至自由选择哪天上班，什么时段上班，在哪里上班。

减速慢生活，即便收入减少

Downshifting，生活减速，在德国也成为一些人主动的选择。《每日镜报》采访了一位53岁的幼儿园老师，她在一年前原本可以成为园长，但她没有接受，如今她每天工作半天。尽管金钱大大减少，但“所获得的许多自由的奢侈，弥补了一切”。她有时也为将来退休金减少而担忧，但仍觉得自己作出正确的选择。

在德国一些政府机关或者学术机构等，还有所谓“安息年”（Sabbatical）的权利提供给雇员，也就是一年无薪假。《每日镜报》的报道称，尽管问卷调查经常显示，每两个人就有一个人表示希望休息一年，但实际上，这样做的人很少。比如，下萨克森州2018年22000名警察中，只有三人申请了“安息年”。