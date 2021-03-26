另立门户？谈何容易！欧洲超级联赛项目受重挫

（德国之声中文网）欧洲足球史上最大抗议风暴发生不到48小时，欧洲超级联赛项目（Super League）便告崩溃。

周二（4月20日）晚，年度英冠热门队曼城（Manchester City ）率先发表一份声明，确认退出这一价值10亿美元的项目。很快，曼联（Manchester United）、利物浦（FC Liverpool）、阿森纳（FC Arsenal）、热刺（Tottenham Hotspur ）和切尔西（FC Chelsea）等足球俱乐部也纷纷入列退出。据传，西班牙巴塞罗那俱乐部（FC Barcelona ）和马德里竞技俱乐部（Atlético Madrid）的头头们亦在考虑类似行动。

周三，利物浦老板约翰·W·亨利（John W. Henry ）经由视频，向这个英超卫冕冠军的球迷们致歉。这位71岁美国人说："我们听到了你们的声音；我听到了你们的声音。我向尤尔根（Jürgen Klopp，尤尔根·克洛普，利物浦主帅）、球队和球迷道歉。这几天发生的无必要的消极事件，其责任在我一人。"

英国首相约翰逊推文称，诸英国俱乐部的决定 "绝对正确"。他写道，希望欧洲超级联赛的其他发起人起而效仿。

切尔西球迷4月20日抗议俱乐部参加欧洲超级联赛的场景

欧足联（UEFA）主席、欧超项目最激烈的反对者切费林（Aleksander Ceferin）很高兴。这位斯洛文尼亚人说，曼城管理层在听取 "许多声音，尤其是本队球迷们的声音 "方面表现得非常明智。

社交媒体上的视频显示，周二晚间，众多切尔西球迷已在伦敦斯坦福桥球场外庆祝。

超级联赛："欧洲足球必须改变 "

超级联赛的倡议者们则表示，"我们提出新的欧洲比赛项目建议是因为现有系统失灵。我们确信，我们的建议完全符合欧洲的法律和法规"。不过，超级联赛声明，会重新考虑其步骤，并强调 "确信，欧洲足球的现状必须改变"。

对欧洲足球来说，到周二晚，度过了令人难忘的两天。突然间，作为希望的承载者，鲁梅尼格重返国际官员舞台。中断4年后，在蒙特勒（Montreux ）举行的欧足联执行委员会的会议上，这位拜仁俱乐部董事局主席再度进入欧洲足球界的这一最权威机构，可能取代备受批评的尤文图斯俱乐部主席阿涅利（ Andrea Agnelli）。鲁梅尼格的使命之一是调解超级联赛争端。

在欧足联会议上，德国足协副主席科赫（Rainer Koch ）也被确认为欧足联执委，任期４年。同为德国足协副主席的彼得斯（Peter Peters）则升任国际足联理事，使德国足球中断两年后再次在此机构有了自己的代表。

威胁制裁

欧足联主席切费林先前在蒙特勒威胁，要将敢于加入超级联赛的俱乐部排除出欧洲冠军联赛，并将其球员排除在即将举行的欧洲锦标赛之外。他得到了国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）的支持。因凡蒂诺表示："若某些人选择走自己的路，须自担后果。"

此前，德国足协主席凯勒（Fritz Keller）也明确要求予以制裁。他表示，"这12家俱乐部的自私行为与我们打小就喜爱的这一体育游戏毫不沾边"。他认为，""这些俱乐部队及其少年队应被禁止参加所有比赛，直到它们重新想到它们的广大球迷，而不只想钱包。球迷们才使它们成了世界上最伟大的俱乐部。"

（体育新闻社，德新社）

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