古特雷斯：联合国争取不受限制地至新疆考察

(德国之声中文网) 联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）28日在接受加拿大广播公司（CBC）的采访中表示，联合国正在与中国进行「严肃的谈判」，极力争取不受限制地进入新疆核实有关维吾尔人和其他少数民族受到迫害的报道。

联合国人权事务高级专员巴切莱特 (Michelle Bachelet) 上个月说，有关中国在新疆对维吾尔人进行任意拘留丶虐待丶性暴力和强迫劳动的报道，联合国有必要进行彻底和独立的评估。她当时表示，联合国已针对到新疆实地考察与中国展开会谈，但双方尚未达成协议。

古特雷斯告诉加拿大广播公司：「目前，联合国人权事务高级专员办公室和中国当局正在进行认真的谈判。我希望他们很快就能达成协议，让人权事务高级专员能不受限制地造访中国。中国已在多个场合向我重申，他们希望这次访问能够进行。对我们来说，重要的是，这个访问团要进行的是一个不受限制地视察他们想造访的地方。」

27日，中国在对欧盟与英国个人与机构进行制裁後，宣布对美国国际宗教自由委员会主席曼钦（Gayle Manchin）丶副主席伯金斯（Tony Perkins）和加拿大联邦众议员庄文浩（Michael Chong）进行制裁，这也是美国丶加拿大丶英国与欧盟针对新疆人权迫害的情况对中国进行制裁後，中国所发动的第三波「反制裁」。

曼钦27日在发给路透社的一个声明中表示，她对成为中国政府制裁的目标感到 「受宠若惊」。两国在北京迫害维吾尔人的问题上存在争议，华盛顿称中国政府的做法是种族灭绝。

她写道：「我对於受到中国政府的认可感到受宠若惊，我公开谴责中国对少数民族施行种族灭绝。虽然我没有计划在今年夏天前往中国，但当恶劣的侵犯宗教自由的行为在中国一样发生时，我不会停止发声。」

根据中国政府的制裁，曼钦丶伯金斯与庄文浩将被禁止入境中国内地及香港丶澳门特别行政区，中国公民及机构也会被禁止同上述人员往来。中国外交部27日也在网站指出：「中方敦促有关方面认清形势，纠正错误，停止在涉疆问题上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，否则必将玩火自焚。」

同样受到制裁的加拿大议员庄文浩27日也向媒体表示，他会将制裁看作是「荣誉勋章」，并强调制裁说明加拿大议员成功引起国际社会关注维吾尔人的命运。他说他已敦促加拿大政府「正式承认中国对维吾尔人施行种族灭绝」，并表示中方制裁不会对他产生实际影响，因为他没有计划前往中国。

过去几天，中国与西方国家不断针对新疆人权迫害的议题互相制裁，路透社报导指出，这些迹象突显了中美两国之间越来越紧张的竞争关系。

本月稍早，中美两国高官在阿拉斯加举行了拜登上任后的首次面对面会谈。那次会谈一开始，双方便在电视镜头前狠批评对方的政策，最后双方也未在对谈中取得重大突破。路透社写道，这个结果表明双方的关系已经降到了几十年来的最低点。

William Yang/邹宗翰 (路透社、加拿大广播公司)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。