古特雷斯籲北京遵循新疆報告建議 中國甩鍋不理

（德國之聲中文網）在聯合國人權高專辦公室週三（8月31日）發布各界等待許久的新疆報告後，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示支持該報告的結果，並呼籲中國遵循報告建議，結束對新疆維吾爾人與其他少數民族的歧視性作法。

聯合國發言人杜亞里克（Stephane Dujarric）向媒體表示，古特雷斯對報告的內容感到擔憂。他說：「秘書長非常希望中國能採納評估報告中提出的建議。」

這份報告內容詳細列出中國政府在新疆對維吾爾人與其他少數民族做出一系列侵犯人權的行為，包含酷刑、強迫勞動與任意拘留，這也為人權團體、西方國家與流亡維吾爾社群長期對中國政府做出的相關指控作出了認證。報告中列出13項給中國政府的建議，第一點是儘速釋放所有在新疆被任意拘留在監獄、教培中心或其他拘留設施中的人。

此外，報告指出，中國政府在新疆的行為可能構成「反人類罪」，但並未如部分西方國家的議會所稱，將中國政府的行為認定為「種族滅絕」。

週四（9月1日），美國政府也對報告作出表態，稱這份報告重申了美國政府對中國新疆政策的觀點，即中國正在對維吾爾族人進行種族滅絕。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過一份聲明表示，該報告的內容加深並重申美國對中國當局正在對維吾爾人實施種族滅絕與反人類罪的嚴重關切。

他在聲明中表示：「我們將繼續追究中國的責任，並呼籲中國釋放那些被不公正拘留的人，並允許獨立調查員充分和不受阻礙地進入新疆、西藏和中國各地。」

中國：服務美西方以疆制華戰略的政治工具

在聯合國與美國持續透過新疆報告向中國施壓之際，中國外交部週四（1日）在例行記者會上也駁斥了報告的相關內容，稱該報告是「美國及一些西方勢力一手策劃、制造的，完全非法、無效」。

中國外交部發言人汪文斌表示：「報告是虛假信息的大雜燴，是服務美西方以疆制華戰略的政治工具。人權高專辦基於境外一些反華勢力的政治圖謀杜撰報告，嚴重違反高專辦職責，嚴重違背普遍、客觀、非選擇性、非政治化原則，再次證明人權高專辦已經淪為美西方整治廣大發展中國家的打手和幫凶。」

他重申：「近年來，新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，文化空前繁榮，宗教和睦和順。新疆的少數民族群眾、宗教人士、務工人員、教培中心結業學員等各界人士紛紛自發給人權高專寫信，結合親身經歷，講述新疆真實情況。去過新疆的外國朋友都認為，他們親眼看到的新疆與西方媒體報道和反華勢力描繪的完全不同。」

雖然中國極力反駁聯合國報告所列出的人權侵犯例子，但部分流亡海外的維吾爾人仍認為這份報告可以讓維吾爾人受到迫害的議題重新回到國際視野中。目前流亡澳大利亞、與妻子與兒女已超過六年未見面的維吾爾男子馬木提‧阿布都熱衣木告訴德國之聲：「我希望這份報告能讓更多國家譴責中國，並向中國施壓，迫使中國政府扭轉其在新疆的政策，釋放像我妻子一樣的無辜維吾爾人，並讓像我們一樣的維吾爾家庭團聚。」

而在報告發布後，人權團體認為下一個重要的步驟是讓聯合國人權理事會的成員國針對報告的建議，去組成一個多邊的合作機制，來實行報告建議的內容。國際人權服務社的亞洲部專員戴海彥（Raphaël Viana David）告訴德國之聲：「由於人權理事會將在一個多星期後開始其下一屆會議，理事會的成員國應協調強有力的反應，包括公開譴責中國的政策和重申報告中的建議和結論」

他補充道：「人權理事會的成員國應嘗試建立一個聯合國機制，以監測中國的情況。這份報告不僅為調查新疆人權狀況提供了動力，也為審視中國整體的人權狀況提供了關鍵動力。」

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。