古特雷斯明确谴责俄罗斯吞并乌克兰领土

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京计划周五（9月30日）签署“加入俄罗斯联邦的新领土”文件，吞并乌克兰四个地区。联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）周四表示，莫斯科这项行动违反联合国宪章及国际法，使该地冲突进一步危险升级、和平更为渺茫。

古特雷斯说，俄罗斯的言行在当今世界无法立足，“任何吞并乌克兰境内的顿涅茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Luhansk）、赫尔松（Kherson）及扎波罗热（Zaporizhzhia）地区的决定都没有法律价值，应予以谴责”。

他警告，俄罗斯任何推动“入俄”的决定只会令和平更加无望，给全球经济带来更长时间的影响，它损害联合国在乌克兰等地提供拯救生命援助的能力。

莫斯科：联合国秘书长无权发表政治言论

莫斯科则表态称，古特雷斯无权以联合国的名义发表政治言论。

俄罗斯驻联合国使团指责古特雷斯的言论违反了《联合国宪章》，他们在一份声明中写道，“我们对听到联合国秘书长的这番讲话感到遗憾”，“有关乌克兰局势，迄今以来联合国秘书长表现出同西方相同的选择，而这实际上是把自己同西方捆绑在一起。”

周四，普京签署了行政令承认赫尔松和扎波罗热两地区独立。此举是为正式宣布吞并举行所谓公投的4地区实施必要的法律步骤。3天前，所谓加入俄罗斯联邦的公投刚刚结束，被西方谴责为“在枪口下举行的公投”的结果，毫无悬念地显示出约90%的当地民众同意入俄。而早在今年2月21日，即乌克兰战争爆发前夕，普京也签署了承认卢甘茨克和顿涅茨克独立的行政令。

事实上，俄罗斯并非控制了公投4州的全部地区，俄军占领了卢甘茨克和赫尔松的大部领土，但在顿涅茨克只有60%、扎波罗热70%的领土受到俄罗斯的控制。

莫斯科迎接4州庆祝会正在准备当中

拜登：永远、永远、永远不会承认

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克宫将在周五举行庆祝仪式迎接4州，据悉，相关4州的亲俄领导人已抵达莫斯科。有来自赫尔松的亲俄官员现身红场并发帖称“胜利属于我们的”、“我们是俄罗斯”。按计划，普京总统将在当日发表主旨演说。此前，莫斯科曾威胁必要时动用核武器捍卫包括新吞并地区在内的俄罗斯领土，称对以上4大州的袭击就是对俄罗斯开战。

面对失去国土，乌克兰政府表示，西方为此能够做出的唯一正确回应是增大制裁的力度，向乌克兰军队提供武器，唯有如此，乌克兰才有可能收复领土。

泽连斯基总统周四夜间直接向俄罗斯民众喊话，希望他们勇敢地站起来反抗普京，“为结束这一切，只需要在俄罗斯让一个人住手，正是他爱战争超过生命。”

美国总统拜登周四表示，“美国永远、永远、永远不会承认俄罗斯对乌克兰拥有领土主权。”美国多次警告，假如莫斯科使用核武器，那么结果将是“灾难性”的。

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

（综合报道）

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