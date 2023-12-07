 古特雷斯呼吁加沙停火 以色列批“危及世界和平” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2023

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古特雷斯呼吁加沙停火 以色列批“危及世界和平”

联合国秘书长古特雷斯以罕见方式致信安理会，呼吁在加沙实施人道停火，以避免一场人道主义灾难。这一呼吁招致了以色列的批评。

联合国秘书长古特雷斯：加沙公共秩序即将崩溃

联合国秘书长古特雷斯：加沙公共秩序即将崩溃

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯周三（12月6日）致函安理会主席，呼吁安理会成员在加沙努力避免人道主义灾难，并呼吁以色列和哈马斯武装分子之间实现全面的人道主义停火

古特雷斯罕见地援引《联合国宪章》的第十五章第九十九条。按照该条规定，"秘书长得将其所认为可能威胁国际和平及安全之任何事件，提请安全理事会注意。"这是古特雷斯担任秘书长以来首次动用这一条款。这也是第99条在联合国近几十年历史中第一次被援引。

古特雷斯在致安理会的信中写道，持续了八个多星期的战斗在以色列和巴勒斯坦被占领土造成了令人发指的人类痛苦、财产破坏和集体创伤。他表示，随着以色列继续展开对哈马斯武装分子的攻击，整个加沙地带的平民面临严重危险。

古特雷斯表示，平民根本得不到有效保护，没有任何地方是安全的。医院已经变成了战场，加沙各地不断遭到轰炸，"在没有避难所或生存必需品的情况下，我预计公共秩序很快就会完全崩溃"。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

他再次呼吁宣布人道主义停火，"避免平民受到更大的伤害。"他强调，有了人道主义停火，生存手段就可以恢复，人道主义援助就可以安全和及时地运送到整个加沙地带。

以色列外交部长科恩（Eli Cohen）周四做出回应表示，古特雷斯担任联合国秘书长的任期是"世界和平的一个危险"。科恩在社交平台X（原推特）上发文称，古特雷斯"援引第99条并呼吁在加沙停火，这是对哈马斯恐怖组织的支持，也是对 谋杀老人、绑架婴儿和强奸妇女行为的认可"。

以色列驻联合国大使埃尔丹（Gilad Erdan）也批评联合国"脱离现实"。他指责古特雷斯致函安理会的做法，达到了 "新的道德低点"。埃尔丹认为，"呼吁停火，实际上是呼吁维持哈马斯在加沙的恐怖统治。"他还重申了要求古特雷斯辞职的呼吁。

秘书长援引联合国宪章第15章第99条不会产生直接后果。预计安理会将于周四或周五开会讨论以哈冲突问题，古特雷斯也将出席会议。

（美联社、路透社、联合国）

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