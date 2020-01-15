古特雷斯发表行动呼吁 隐晦批评中国人权观

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯周一（2月24日）在日内瓦举行的人权理事会会议开幕式上发表《行动呼吁》，提出包括应对气候改变、防范冲突和反对压迫在内的七点行动计划，要求各国政府、商界和所有人共同帮助更新与复兴全球人权。

本次联合国人权理事会会议被称为"高级别会议"，与会者包括利比亚总理，德国、沙特阿拉伯和韩国等国家的外长，会期为四周。

"联合国人权理事会是促进国际间人权合作与对话的支点，因此我在此发出《行动呼吁》。"古特雷斯泛泛而谈，避免指向任何国家的权利记录。古特雷斯说，他现在想要发出呼吁，是因为"人权正在遭受侵犯"。

他的七点行动计划涉及将人权与可持续发展、预防危机、性别平等、数字化时代的发展以及言论自由和公民社会等连接起来。

古特雷斯说，"我们的成功必须以人们的生活中发生了有意义的变化为标准来衡量。联合国作为一个大家庭，人权文化必须渗透到我们所作所为的方方面面。"

中共政权将经济和社会发展作为人权的关键要素。作为对此人权观的隐晦批评，古特雷斯说："减少经济、社会和文化权利将是一个错误，但认为这些权利足以回应人们对自由的渴望，同样是一个误导。"

古特雷斯还反对种族主义、白人至上和极端主义，并指出针对妇女和女童的暴力行为是世界上最广泛存在的侵犯人权行为。

提及所谓"机器人杀手"'时，古特雷斯重申了他的立场，即永远不要给机器"人类无法判断或控制的致命能力"。他表示，"世界各地的人们都希望我们站在他们身边，维护他们的权利。无论他们是因为战争、压迫还是贫穷被剥夺了尊严，还是仅仅梦想一个更美好的未来，他们都需要依靠这些不可褫夺的权利。" 古特雷斯说，"人权，包括公民权利、文化权利、经济权利、政治权利和社会权利，既是我们的目标，也是达成这些目标的路径。"

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"应更直截了当"

国际组织人权观察执行主任罗斯（Kenneth Roth）对古特雷斯的呼吁表示欢迎，但是敦促他应更直截了当："为倡导受害者权利、谴责施虐者暴行发出强有力的声音，联合国秘书长可以更加理直气壮地反对各国政府严重违背人权的行为，无论是中国大规模肆意拘留维吾尔人，还是缅甸残暴对待罗兴亚人，俄罗斯和叙利亚战机无差别轰炸伊德利卜的平民，或者美国政府在边境强制儿童与他们的父母隔离。" 罗斯说，"只有联合国秘书长不用避讳点名谴责人权破坏者，态度强烈地定期发表公开评论，这项倡导才有可能取得成功。"

张平/ 凝炼 （美联社）