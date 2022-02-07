 古特雷斯：中国应允许人权专员对新疆开展″可信访问″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2022

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新闻广角

古特雷斯：中国应允许人权专员对新疆开展"可信访问"

联合国秘书长古特雷斯周六同中国国家主席习近平会晤后表示，双方有可能会就人权事务专员实地访问新疆一事达成共识。

China I Xi Jinping und Antonio Guterres in Peking

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯向中国国家主席习近平强调，允许联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）对该国开展可信的访问行程至关重要。来自联合国的消息称，北京冬季奥运会开幕之际，联合国秘书长古特雷斯同中国党和国家领导人习近平以及外长王毅举行了会谈。联合国发布的新闻稿称："联合国秘书长古特雷斯相信，人权事务专员办公室同中方的联络，将能够促成巴切莱特对中国及新疆展开令人信服的访问。"

China Xinjiang | mutmaßliches Internierungslager für Uiguren

随着冬奥开幕，新疆的人权状况再度成为各方关注焦点。图为新疆境内一所疑似再教育营。

中国外交部发言人赵立坚周一（2月7日）在例行记者会上表示，“中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士访华并参访新疆。中方早已发出邀请，双方一直就此保持沟通。中方的立场是一贯、明确的，访问目的是促进双方之间的交流与合作。”

2018年以来，联合国人权事务高级专员巴切莱特一直在努力获取前往新疆实地考察的机会，她希望在当地对有关维吾尔等穆斯林少数民族遭到虐待的指控展开调查。上个月，位于日内瓦的巴切莱特办公室证实，同中方的会谈结果显示，巴切莱特有望在今年上半年获准前往新疆。今年一月底，《南华早报》援引消息人士的话报道称，冬奥会结束后，巴切莱特就有望前往新疆，但前提条件是，这是一次"友好访问"，而不是实地调查。南华早报报道称，中国政府请求巴切莱特不要发表有关新疆局势的报告。

美国等国政府以及一些人权团体指责中国政府在新疆推行"种族屠杀"政策。随着北京冬奥会的开幕，中国的人权记录再度成为各方关注焦点。人权组织及西方政府指责中国政府将大量维吾尔人关进所谓再教育营，并对他们施以酷刑。此外，这些穆斯林民众还被强迫从事体力劳动。中国政府则对上述指控一律予以否认，中方表示，所谓再教育营是职业培训机构，目的是打击宗教极端势力。

去年六月，包括美国加拿大在内的45个国家敦促中国政府允许巴切莱特立即进入新疆，以便对当地局势进行实地评估。

Schweiz Genf | UN-Hochkommissarin für Menschenrechte zu Äthiopien, Tigray

人权事务高级专员巴切莱特希望前往新疆实地考察维吾尔人境况。

但中国方面随即拒绝了这一要求，认为这是出于 "政治动机 "而对中国内政进行干涉。中国外交部发言人赵立坚1月28日表示，欢迎巴切莱特来访，但访问的重点应该是 "促进交流与合作，反对任何人利用此事进行政治操弄"。

（路透社等）

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