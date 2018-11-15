 古斯塔夫·马勒：第7交响曲 | 文化经纬 | DW | 22.11.2018

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文化经纬

古斯塔夫·马勒：第7交响曲

奥地利作曲家、指挥家古斯塔夫·马勒生于1860年，1911年逝世，在德奥音乐传统与现代主义音乐间起到了承前继后的作用。马勒的第7交响曲是一部颇具争议的作品。近年来，越来越多音乐人发现了这部交响曲的魅力。

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古斯塔夫·马勒：第7交响曲

才华横溢的马勒从维也纳音乐学院毕业后，在欧洲多个歌剧院担任指挥，后来又任维也纳宫廷歌剧院总监。马勒还创作了十一部规模宏大的交响曲。第八交响曲首演时乐手数量达一千人以上。有千人交响曲的别称。

第7交响曲创作于马勒晚年。当时，马勒事业受挫、长女夭折、又发现自己罹患晚期心脏病，因此，在修改这部作品时，他淡化了乐曲原本乐观、开朗的曲调，突出了黑与夜的悲苦、幽暗、凄怆。

100. Todestag Gustav Mahler Grabstein Flash-Galerie (picture alliance/APA/picturedesk.com)

位于维也纳的马勒之墓

马勒是犹太人，后改信天主教，但在纳粹时期，他的作品仍被禁止。

在匈牙利指挥家伊万·费舍尔看来，马勒是和巴赫、莫扎特、贝多芬站在同一高度的音乐天才，是非常具有想象力的作曲家。请欣赏布达佩斯节日管弦乐团的演奏，指挥伊万·费舍尔。

 

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