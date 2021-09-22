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加勒比海岛国，首都哈瓦那
美洲唯一的社会主义国家
CNN报道称，一名美国情报官员9月早些时候随中情局局长在印度出差时，出现了一系列疑似与“定向能”攻击有关的症状。这些症状与2016年美国驻古巴大使馆工作人员疑似遭受攻击时基本一致。
古巴成为全球首个让两岁以上儿童接种 COVID-19新冠疫苗的国家。这个加勒比国家自己研制的疫苗未获世卫组织认证。
飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
哈瓦那政府对上月爆发的抗议浪潮做出了反应，对私营经济进一步开放。不过，一项新法律显示，当局意欲继续控制公民的互联网活动。
哈瓦那政权原本寄希望于这位美国新总统。不过民主党人拜登无意容忍古巴当局打压民众大规模抗议浪潮，宣布制裁古巴高层。与此同时，北京坚定地站在古巴一边，要求美方“应立即全面取消对古巴的单边制裁”。
古巴发生数十年来规模最大的抗议示威一周后，哈瓦那政府的支持者走上街头。古巴领导人称“反革命”势力散布假新闻，并指责美国是幕后指使。
数千人参加了抗议活动，这种场面在古巴很少见。看一眼空空如也的超市以及疫情带来的威胁，也许能够明白人们上街的动因。
物价飞涨、食品匮乏以及缺医少药等一系列社会问题，终于激起了民众几十年以来最大规模的抗议浪潮。
纪念中共建党百年的系列活动中，习近平在一场线上会议上对来自俄罗斯、津巴布韦、古巴等160个国家的500个政党代表发表演说。他说了些什么?
古巴国营生物制药公司Biocubafarma评估，该国自行研发的新冠疫苗Abdala有效力达92.28%。这支新冠疫苗的保护力真的如此之高？
就在新冠染疫人数显著增加之时，这个位于加勒比海沿岸的社会主义国家寄希望于本国疫苗，并称已经取得初步成功。
柏林爱乐的圆号演奏家莎拉·威利斯一年前在古巴完成音乐项目《莫扎特与曼巴》。如今故地重游，她与当地乐手一同即兴演奏，让莫扎特再次漫步哈瓦那。
古巴从中国的进口额从2019年的7.91亿美元大降至去年的4.83亿美元。受美国制裁和新冠疫情的影响，古巴从中国的进口额已连续5年下滑。
为了恢复经济活力，社会主义的古巴决定推进货币改革。经济学家认为，此举实属必要，但也充满风险。
美国金融服务机构西联汇款公司有可能将被迫关闭其在古巴的分支机构。对古巴人来说，这将导致新冠疫情下的危机进一步加剧，因为许多古巴人都依赖来自美国的汇款。
在佛州拉丁族群、尤其古巴裔的支持下，特朗普在那里获胜。虽然现任总统希望停止点票，但接下来威斯康辛、密歇根以及宾州这3个摇摆州何去何从，将决定这回选战成败的关键。
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