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古巴

加勒比海岛国，首都哈瓦那

美洲唯一的社会主义国家

William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

美情报人员印度出差时疑患“哈瓦那综合症” 22.09.2021

CNN报道称，一名美国情报官员9月早些时候随中情局局长在印度出差时，出现了一系列疑似与“定向能”攻击有关的症状。这些症状与2016年美国驻古巴大使馆工作人员疑似遭受攻击时基本一致。
TOPSHOT - Pedro Montano holds his daughter Roxana Montano, 3, while she is being vaccinated against COVID-19 with Cuban vaccine Soberana Plus, on August 24, 2021 at Juan Manuel Marquez hospital in Havana, as part of the vaccine study in children and adolescents. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP) (Photo by ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images)

古巴开始为幼儿接种新冠疫苗  07.09.2021

古巴成为全球首个让两岁以上儿童接种 COVID-19新冠疫苗的国家。这个加勒比国家自己研制的疫苗未获世卫组织认证。 
This GOES-16 East GeoColor satellite image taken Friday, Aug. 27, 2021, at 4:40 p.m. EDT, and provided by NOAA, shows Hurricane Ida crossing western Cuba. Hurricane Ida struck Cuba on Friday and threatened to slam into Louisiana with far greater force over the weekend, prompting New Orleansâ€™ mayor to order everyone outside the protection of the cityâ€™s levees to evacuate. (NOAA via AP)

气候预报：飓风艾达可能变得"极其危险" 28.08.2021

飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
People surf the internet on their smartphones on the sidewalk in Havana, Cuba, Thursday, Dec. 6, 2018. For the first time, Cubans are able to sign up for 3G internet service for their mobile phones, with packages ranging from 600 megabytes for about $7 to four gigabytes for about $30 month. (AP Photo/Desmond Boylan) |

古巴扩大对互联网的监控 18.08.2021

哈瓦那政府对上月爆发的抗议浪潮做出了反应，对私营经济进一步开放。不过，一项新法律显示，当局意欲继续控制公民的互联网活动。

A woman shouts pro-government slogans as anti-government protesters march in Havana, Cuba, Sunday, July 11, 2021. Hundreds of demonstrators took to the streets in several cities in Cuba to protest against ongoing food shortages and high prices of foodstuffs. (AP Photo/Ismael Francisco)

拜登宣布对古巴实施新制裁 中方坚决反对 23.07.2021

哈瓦那政权原本寄希望于这位美国新总统。不过民主党人拜登无意容忍古巴当局打压民众大规模抗议浪潮，宣布制裁古巴高层。与此同时，北京坚定地站在古巴一边，要求美方“应立即全面取消对古巴的单边制裁”。
Cuba's President Miguel Diaz-Canel talks to the media, in San Antonio de los Banos, Cuba July 11, 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

假新闻满天飞 古巴总统:不要信谎言  19.07.2021

古巴发生数十年来规模最大的抗议示威一周后，哈瓦那政府的支持者走上街头。古巴领导人称“反革命”势力散布假新闻，并指责美国是幕后指使。
People shout slogans against the government during a protest against and in support of the government, amidst the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Havana, Cuba July 11, 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

古巴抗议：打倒专制独裁！ 13.07.2021

数千人参加了抗议活动，这种场面在古巴很少见。看一眼空空如也的超市以及疫情带来的威胁，也许能够明白人们上街的动因。
People shout slogans against the government during a protest against and in support of the government, amidst the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Havana, Cuba July 11, 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

古巴抗议浪潮，你应当了解的五件事 13.07.2021

物价飞涨、食品匮乏以及缺医少药等一系列社会问题，终于激起了民众几十年以来最大规模的抗议浪潮。
In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping delivers a keynote speech via video for the opening ceremony of the Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference, in Beijing Tuesday, April 20, 2021. Xi on Tuesday called for more equitable management of global affairs and, in an implicit rejection of U.S. dominance, said governments shouldn't be allowed to impose rules on others. (Ju Peng/Xinhua via AP)

中共抱团取暖 习近平暗批美国 07.07.2021

纪念中共建党百年的系列活动中，习近平在一场线上会议上对来自俄罗斯、津巴布韦、古巴等160个国家的500个政党代表发表演说。他说了些什么?
(210515) -- HAVANA, May 15, 2021 (Xinhua) -- A medical worker displays a vial of Abdala, a homemade COVID-19 vaccine, at a vaccination site in Havana, Cuba, on May 14, 2021. Cuba on Wednesday began a mass vaccination campaign against COVID-19 in the country's capital of Havana as part of an intervention study of homemade vaccine candidates. At present, phase 3 clinical trials for Cuban COVID-19 vaccine candidates Soberana-02 and Abdala are underway, so are intervention studies involving frontline workers from across the country. (Photo by Joaquin Hernandez/Xinhua)

来自古巴的“奇迹疫苗” 04.07.2021

古巴国营生物制药公司Biocubafarma评估，该国自行研发的新冠疫苗Abdala有效力达92.28%。这支新冠疫苗的保护力真的如此之高？
A doctor shows an empty vial of the experimental Soberana 02 vaccine for COVID-19 being developed at the Molecular Immunity Center during a media tour of the facility's vaccine production in Havana, Cuba, Thursday, Feb. 25, 2021. (AP Photo/Ramon Espinosa)

有效率超92%！古巴报告国产疫苗高疗效 22.06.2021

就在新冠染疫人数显著增加之时，这个位于加勒比海沿岸的社会主义国家寄希望于本国疫苗，并称已经取得初步成功。

莫扎特漫步哈瓦那 04.04.2021

柏林爱乐的圆号演奏家莎拉·威利斯一年前在古巴完成音乐项目《莫扎特与曼巴》。如今故地重游，她与当地乐手一同即兴演奏，让莫扎特再次漫步哈瓦那。

A Cuban passes in front of the Cuba-China friendship arch in Havana's Chinatown, 28 September 2005. Cuba celebrates today the 45th anniversary of its relationship with China. AFP PHOTO/Adalberto ROQUE / AFP PHOTO / ADALBERTO ROQUE (Photo credit should read ADALBERTO ROQUE/AFP/Getty Images)

双重打击之下 古巴从中国进口额大幅下跌 07.02.2021

古巴从中国的进口额从2019年的7.91亿美元大降至去年的4.83亿美元。受美国制裁和新冠疫情的影响，古巴从中国的进口额已连续5年下滑。
A Cuban worker shows CUP (Cuban pesos) and CUC (Cuban convertible pesos) of different denominations in Havana on February 8, 2018. Cuba is expected to launch a plan this year to unify the two currencies it has in circulation - one strong (Cuban convertible pesos) and one weak (Cuban pesos) - and also the exchange rate, a situation that could shake the economy. / AFP PHOTO / Adalberto ROQUE (Photo credit should read ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images)

告别“外汇卷” 古巴即将取消货币双轨制 12.12.2020

为了恢复经济活力，社会主义的古巴决定推进货币改革。经济学家认为，此举实属必要，但也充满风险。
Bildunterschrift:LA HABANA, CUBA: Cubans wait outside a Western Union office to cash money from relatives in the United States, 07 May 2004 in Havana. Cuba slammed US plans to tighten sanctions on the cash-strapped communist country as 'cruel and cowardly,' with the Communist Party insisting it will stand strong against US President George W. Bush's 'putrid ideology.' Within those plans, Washington has announced it will also tighten restrictions on Cuban-Americans' cash remittances to relatives on the island and limit family visits between the United States and Cuba to one every three years. AFP PHOTO/NIURKA BARROSO (Photo credit should read NIURKA BARROSO/AFP/Getty Images)

美国颁布新规 对古巴汇款限制升级 08.11.2020

美国金融服务机构西联汇款公司有可能将被迫关闭其在古巴的分支机构。对古巴人来说，这将导致新冠疫情下的危机进一步加剧，因为许多古巴人都依赖来自美国的汇款。
A person watches the U.S. Presidential election early results from a bar in San Diego, California, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Mike Blake

佛州过后，还有3个摇摆州 04.11.2020

在佛州拉丁族群、尤其古巴裔的支持下，特朗普在那里获胜。虽然现任总统希望停止点票，但接下来威斯康辛、密歇根以及宾州这3个摇摆州何去何从，将决定这回选战成败的关键。
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