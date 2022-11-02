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加勒比海岛国，首都哈瓦那
美洲唯一的社会主义国家
1962年，美国和苏联因为后者在古巴部署导弹而爆发一连串政治与军事对峙，被认为是冷战最接近升级为全面核战争的一次。现在美国警告，如果北京不愿意将核武公开透明，危机可能重演。
“人人有权结婚”，在9月25日举行的关于新版《家庭法》公投中，多数古巴公民赞成引入同性恋婚姻，并允许同性恋夫妇收养儿童，也将代孕合法化。
在政治上，制裁很受欢迎，但从科学角度看，却也并非没有争议。制裁的对象可能是古巴这样的小国，也可能是中国和俄罗斯这样的经济巨人。以下是6个或多或少显示了制裁后果的实例。
俄羅斯入侵烏克蘭引發1962年古巴導彈危機以來，俄羅斯和西方國家之間最嚴重的危機，許多人擔心世界正處於核戰爭的邊緣。雖然美國迄今向烏克蘭提供了16套海馬斯系統，但俄羅斯指控華盛頓「直接參與」的證據是什麼？
美国总统拜登计划本周召开的美洲国家首脑会议的参加元首继续减少，墨西哥总统日前也宣布不去洛杉矶与会。
美国国务院5月16日宣布，计划放宽对古巴的若干限制，主要涉及移民、金融和航空旅行。哈瓦那政府对此表示欢迎，认为这是“朝正确方向迈出一小步”。不过在民主党内部，有声音批评，这是“向错误的人发出错误的信息”。
CNN报道称，一名美国情报官员9月早些时候随中情局局长在印度出差时，出现了一系列疑似与“定向能”攻击有关的症状。这些症状与2016年美国驻古巴大使馆工作人员疑似遭受攻击时基本一致。
古巴成为全球首个让两岁以上儿童接种 COVID-19新冠疫苗的国家。这个加勒比国家自己研制的疫苗未获世卫组织认证。
飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
哈瓦那政府对上月爆发的抗议浪潮做出了反应，对私营经济进一步开放。不过，一项新法律显示，当局意欲继续控制公民的互联网活动。
哈瓦那政权原本寄希望于这位美国新总统。不过民主党人拜登无意容忍古巴当局打压民众大规模抗议浪潮，宣布制裁古巴高层。与此同时，北京坚定地站在古巴一边，要求美方“应立即全面取消对古巴的单边制裁”。
古巴发生数十年来规模最大的抗议示威一周后，哈瓦那政府的支持者走上街头。古巴领导人称“反革命”势力散布假新闻，并指责美国是幕后指使。
数千人参加了抗议活动，这种场面在古巴很少见。看一眼空空如也的超市以及疫情带来的威胁，也许能够明白人们上街的动因。
物价飞涨、食品匮乏以及缺医少药等一系列社会问题，终于激起了民众几十年以来最大规模的抗议浪潮。
纪念中共建党百年的系列活动中，习近平在一场线上会议上对来自俄罗斯、津巴布韦、古巴等160个国家的500个政党代表发表演说。他说了些什么?
古巴国营生物制药公司Biocubafarma评估，该国自行研发的新冠疫苗Abdala有效力达92.28%。这支新冠疫苗的保护力真的如此之高？
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