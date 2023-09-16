为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
加勒比海岛国，首都哈瓦那
美洲唯一的社会主义国家
在由发展中国家和新兴国家组成的「77国集团+中国」峰会上，东道主古巴呼吁全球南方国家发挥更大的国际影响力，改变全球秩序的游戏规则。
1963年古巴危机之后，白宫和克里姆林宫之间开通了直接联络渠道，以便在紧急情况下随时进行谈判。然而，六十年后的今天，华盛顿和莫斯科之间是否还有畅通的沟通方式，外界却知之甚少。
特朗普在接受路透社采访时表示，兵变一定程度上削弱了普京，并称现在是美国尝试促成俄乌和谈的时候了。这位美国前总统还表示应该给中国48小时最后期间关闭在古巴的间谍设施，否则他领导的政府就会对中国商品收取100%的关税，“他们会在一小时内离开”。
据《华尔街日报》引述不具名的美国现任和前任官员称，中国和古巴正就在古巴建立一个新的联合军事培训设施进行谈判。报道称，华盛顿担心，这可能导致中国在距离佛罗里达海岸仅100英里的该处设施驻军，或进行其它安全及情报活动。
上周，美国媒体报道中国计划在古巴设置窃听设施。中国方面予以否认。路透社记者亲自前往位于古巴西部的贝胡卡尔镇，那里的军事基地曾是苏联核弹头的藏匿之地。美国参议员卢比奥几年前就曾指责中国利用这一基地监听美国。
媒體日前報導，中國計劃在古巴建置新的間諜基地以攔截美國通信。白宮否認該消息後，12日卻證實自家後院疑遭北京竊聽；國務卿布林肯也首度公開回應此事。最新的官方說法為何？該基地對美國國安的威脅有多大？
《华尔街日报》8日报导，中国将斥重金在古巴打造一处电子窃听基地，与美国佛州仅相距100英里，但此消息遭到涉事三国质疑或否认。各国分别如何回应此报导？
古巴人钟爱、信赖摩托车，并为之投入热情与心血。摩托车在这个岛国的交通中占据重要地位。让我们一起来体验一下古巴摩托车文化的力量和韧性。
中美之间的气球纠纷依然让德语报刊高度担忧。《南德意志报》认为，中国释放气球固然是挑衅，美国击落气球也是在蓄意升级冲突。《商报》认为，必须不惜一切代价避免两个核大国之间的矛盾升级。《慕尼黑信使报》则呼吁欧洲各界做好对华脱钩的准备，切勿抱继续骑墙的幻想。
厌倦灰蒙蒙的天空和冬季的抑郁氛围？这些度假地点在冬季时节依旧风光明媚！
古巴政府官员表示，将从中国获得约1亿美元的捐款，以帮助古巴度过经济危机，双方也正在协调重组债务方案。
“人人有权结婚”，在9月25日举行的关于新版《家庭法》公投中，多数古巴公民赞成引入同性恋婚姻，并允许同性恋夫妇收养儿童，也将代孕合法化。
美国总统拜登计划本周召开的美洲国家首脑会议的参加元首继续减少，墨西哥总统日前也宣布不去洛杉矶与会。
美国国务院5月16日宣布，计划放宽对古巴的若干限制，主要涉及移民、金融和航空旅行。哈瓦那政府对此表示欢迎，认为这是“朝正确方向迈出一小步”。不过在民主党内部，有声音批评，这是“向错误的人发出错误的信息”。
古巴成为全球首个让两岁以上儿童接种 COVID-19新冠疫苗的国家。这个加勒比国家自己研制的疫苗未获世卫组织认证。
哈瓦那政府对上月爆发的抗议浪潮做出了反应，对私营经济进一步开放。不过，一项新法律显示，当局意欲继续控制公民的互联网活动。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式