“如果我执政……”特朗普谈俄兵变、普京与中国

特朗普在接受路透社采访时表示，兵变一定程度上削弱了普京，并称现在是美国尝试促成俄乌和谈的时候了。这位美国前总统还表示应该给中国48小时最后期间关闭在古巴的间谍设施，否则他领导的政府就会对中国商品收取100%的关税，“他们会在一小时内离开”。