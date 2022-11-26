古巴领导人访华 中国向古巴捐款1亿美元

（德国之声中文网）古巴元首办公室的一份声明指出，该国经济部长吉尔（Alejandro Gil）周六（11月27日）在结束对中国的访问时说，这是中国国家主席习近平和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）会谈的结果。

这个来自加勒比海的社会主义国家代表团中，同行的还有该国外交部长罗德里格斯（Bruno Rodríguez）等人。此趟行程也访问了阿尔及利亚、俄罗斯和土耳其，中国是此行最后一个目的地。中国总理李克强、中国全国人大常委会委员长栗战书也分别会见了迪亚斯-卡内尔。

深陷经济危机

由于美国的制裁、新冠疫情影响和政府的行政问题，此刻的古巴正处于水深火热的经济危机中，这也是造成大规模移民的原因之一。根据美国边境巡逻队的数据，仅在2021年10月至2022年9月期间，就有超过22万名古巴人 -- 约占该国人口的2% -- 在美墨交界处被逮捕。

吉尔称，访问期间还讨论了中国在古巴的各种投资可能性 -- 包括在能源领域，中国将资助古巴建设风力发电站和太阳能发电站等新项目。由于基础设施陈旧，导致古巴生产的电力不足以满足其国内需求，甚至经常出现持续数小时的停电。另外，还有两家生物农药生产企业也将获得来自中方的资助。

中古是「好战友、好伙伴」

中国官媒新华社报导，两国在会后发布的《中古关系的联合声明》提到，面对世纪疫情和百年变局，两国要致力于当好社会主义的同路人、共同发展的好伙伴、战略协作的好战友。无论国际形势如何变幻，中方坚持中古长期友好的方针不会变，支持古巴走社会主义道路的决心不会变。

根据古巴元首办公室的消息，吉尔指出，古巴对中国的债务问题也得到了解决：「我们的主席解释了我们所面临的情况，中国方面对此表示理解。我们正在寻求双方都能接受的方案来规划和重组债务。」他强调：「中国是古巴仅次于委内瑞拉的第二大贸易伙伴，与俄罗斯同为重要的政治盟友。

迪亚斯-卡内尔曾与俄罗斯总统普京在莫斯科会面，本周二普京在莫斯科为三米高的古巴革命领袖卡斯特罗（Fidel Castro）的铜像揭幕时，迪亚斯-卡内尔也在场。

（综合报导）

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