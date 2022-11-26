 古巴领导人访华 中国向古巴捐款1亿美元 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

古巴领导人访华 中国向古巴捐款1亿美元

古巴政府官员表示，将从中国获得约1亿美元的捐款，以帮助古巴度过经济危机，双方也正在协调重组债务方案。

中国国家主席习近平（左）和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔

中国国家主席习近平（左）和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔

（德国之声中文网）古巴元首办公室的一份声明指出，该国经济部长吉尔（Alejandro Gil）周六（11月27日）在结束对中国的访问时说，这是中国国家主席习近平和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）会谈的结果。

这个来自加勒比海的社会主义国家代表团中，同行的还有该国外交部长罗德里格斯（Bruno Rodríguez）等人。此趟行程也访问了阿尔及利亚、俄罗斯和土耳其，中国是此行最后一个目的地。中国总理李克强、中国全国人大常委会委员长栗战书也分别会见了迪亚斯-卡内尔。

深陷经济危机

由于美国的制裁、新冠疫情影响和政府的行政问题，此刻的古巴正处于水深火热的经济危机中，这也是造成大规模移民的原因之一。根据美国边境巡逻队的数据，仅在2021年10月至2022年9月期间，就有超过22万名古巴人 -- 约占该国人口的2% -- 在美墨交界处被逮捕。

吉尔称，访问期间还讨论了中国在古巴的各种投资可能性 -- 包括在能源领域，中国将资助古巴建设风力发电站和太阳能发电站等新项目。由于基础设施陈旧，导致古巴生产的电力不足以满足其国内需求，甚至经常出现持续数小时的停电。另外，还有两家生物农药生产企业也将获得来自中方的资助。

中古是「好战友、好伙伴」

中国官媒新华社报导，两国在会后发布的《中古关系的联合声明》提到，面对世纪疫情和百年变局，两国要致力于当好社会主义的同路人、共同发展的好伙伴、战略协作的好战友。无论国际形势如何变幻，中方坚持中古长期友好的方针不会变，支持古巴走社会主义道路的决心不会变。

古巴经济部长吉尔（Alejandro Gil）

古巴经济部长吉尔（Alejandro Gil）

根据古巴元首办公室的消息，吉尔指出，古巴对中国的债务问题也得到了解决：「我们的主席解释了我们所面临的情况，中国方面对此表示理解。我们正在寻求双方都能接受的方案来规划和重组债务。」他强调：「中国是古巴仅次于委内瑞拉的第二大贸易伙伴，与俄罗斯同为重要的政治盟友。

迪亚斯-卡内尔曾与俄罗斯总统普京在莫斯科会面，本周二普京在莫斯科为三米高的古巴革命领袖卡斯特罗（Fidel Castro）的铜像揭幕时，迪亚斯-卡内尔也在场。

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Iraner und Iranerinnen feiern 2-0 Sieg von iranischer Fußballnationalmannschaft gegen Waels auf den Straßen. Stichwörter: Iran, WM, Fan, Quelle: ISNA Lizenz: Frei

流亡伊朗人：中国应该押注变革 26.11.2022

对于伊朗的抗议浪潮，中国一如既往以「不干涉他国内政」为原则作壁上观。流亡海外的伊朗人表示，北京加入批评伊朗领导层的行列，并不会损害其利益。

(221201) -- BEIJING, Dec. 1, 2022 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping holds talks with visiting President of the European Council Charles Michel at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Dec. 1, 2022. (Xinhua/Ding Lin)

习近平会米歇尔 反对各种形式「新冷战」 01.12.2022

欧洲理事会主席米歇尔周四在北京与中国领导人习近平会晤。习近平表示将继续从战略高度发展中欧关系，并呼吁欧盟超越冷战思维和意识形态对立。米歇尔则敦促中国发挥对俄影响力协助结束乌克兰战争。

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MONGOLIA, ULAANBAATAR - DECEMBER 5, 2022: Protesters are seen in front of the Mongolian Parliament (State Great Khural) in Sukhbaatar Square as they express their dissatisfaction with the ongoing investigation into coal exports to China that allegedly bypassed customs procedures. The protesters demand that the names of the suspects, who as they believe include high ranking officials, be revealed to the public. Tuyana Zonduyeva/TASS]

蒙古国数千人抗议煤炭行业腐败 06.12.2022

在蒙古国首都乌兰巴托，数千人本周一不顾严寒再度走上街头，抗议该国煤炭行业的腐败和高通货膨胀。该国反腐败机构11月中旬宣布，煤炭行业30多名官员因贪污受到调查。

广告

媒体看中国

Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei Chinas - Xi Jinping

德语媒体：失控的病毒

上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。  