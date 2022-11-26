 古巴领导人访华 中国向古巴捐款1亿美元 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

古巴领导人访华 中国向古巴捐款1亿美元

古巴政府官员表示，将从中国获得约1亿美元的捐款，以帮助古巴度过经济危机，双方也正在协调重组债务方案。

中国国家主席习近平（左）和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔

中国国家主席习近平（左）和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔

（德国之声中文网）古巴元首办公室的一份声明指出，该国经济部长吉尔（Alejandro Gil）周六（11月27日）在结束对中国的访问时说，这是中国国家主席习近平和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）会谈的结果。

这个来自加勒比海的社会主义国家代表团中，同行的还有该国外交部长罗德里格斯（Bruno Rodríguez）等人。此趟行程也访问了阿尔及利亚、俄罗斯和土耳其，中国是此行最后一个目的地。中国总理李克强、中国全国人大常委会委员长栗战书也分别会见了迪亚斯-卡内尔。

深陷经济危机

由于美国的制裁、新冠疫情影响和政府的行政问题，此刻的古巴正处于水深火热的经济危机中，这也是造成大规模移民的原因之一。根据美国边境巡逻队的数据，仅在2021年10月至2022年9月期间，就有超过22万名古巴人 -- 约占该国人口的2% -- 在美墨交界处被逮捕。

吉尔称，访问期间还讨论了中国在古巴的各种投资可能性 -- 包括在能源领域，中国将资助古巴建设风力发电站和太阳能发电站等新项目。由于基础设施陈旧，导致古巴生产的电力不足以满足其国内需求，甚至经常出现持续数小时的停电。另外，还有两家生物农药生产企业也将获得来自中方的资助。

中古是「好战友、好伙伴」

中国官媒新华社报导，两国在会后发布的《中古关系的联合声明》提到，面对世纪疫情和百年变局，两国要致力于当好社会主义的同路人、共同发展的好伙伴、战略协作的好战友。无论国际形势如何变幻，中方坚持中古长期友好的方针不会变，支持古巴走社会主义道路的决心不会变。

古巴经济部长吉尔（Alejandro Gil）

古巴经济部长吉尔（Alejandro Gil）

根据古巴元首办公室的消息，吉尔指出，古巴对中国的债务问题也得到了解决：「我们的主席解释了我们所面临的情况，中国方面对此表示理解。我们正在寻求双方都能接受的方案来规划和重组债务。」他强调：「中国是古巴仅次于委内瑞拉的第二大贸易伙伴，与俄罗斯同为重要的政治盟友。

迪亚斯-卡内尔曾与俄罗斯总统普京在莫斯科会面，本周二普京在莫斯科为三米高的古巴革命领袖卡斯特罗（Fidel Castro）的铜像揭幕时，迪亚斯-卡内尔也在场。

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Iraner und Iranerinnen feiern 2-0 Sieg von iranischer Fußballnationalmannschaft gegen Waels auf den Straßen. Stichwörter: Iran, WM, Fan, Quelle: ISNA Lizenz: Frei

流亡伊朗人：中国应该押注变革 26.11.2022

对于伊朗的抗议浪潮，中国一如既往以「不干涉他国内政」为原则作壁上观。流亡海外的伊朗人表示，北京加入批评伊朗领导层的行列，并不会损害其利益。

Kim-Xi summit in Pyongyang Chinese President Xi Jinping (L) shakes hands with North Korean leader Kim Jong-un prior to their summit talks in Pyongyang on June 20, 2019, in this image captured from footage of China's CCTV. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)/2019-06-21 05:43:32/

习近平致信金正恩：中国愿与朝鲜合作“促进世界和平” 26.11.2022

据朝中社报道，作为对金正恩发来贺电的回应，习近平在信中写道，北京准备与朝鲜合作，以“促进本地区乃至世界的和平、稳定、发展和繁荣”。

16.11.2022 Delegates applaud during the handover ceremony at the G20 Leaders' Summit, in Nusa Dua, Bali, Indonesia, November 16, 2022. REUTERS/Willy Kurniawan/Pool

G20联合声明: 大多数成员国谴责俄罗斯对乌战争 16.11.2022

俄罗斯侵乌战争主导了这次巴厘岛的G20峰会，世界主要工业国家领导人在周三结束峰会时发表声明，表示大多数成员国“以最强烈措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他们还表达了对经济的担忧，称这场冲突正让本以脆弱的世界经济变得更糟。

广告

媒体看中国

G20峰会上的习近平与意大利总理梅罗妮

墙外文摘：习近平外交失去关系建构机会

有评论认为，习近平在外交出关后受限于政治姿态而为德不卒，失去从自疫情以来难得的社会性的关系建构机会，仍被动地受制于美国主导的国际秩序。  