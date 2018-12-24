古巴革命六十周年 卡斯特罗批评特朗普

（德国之声中文网）周二（1月1日），统治古巴的共产党庆祝古巴革命六十周年，前国家领导人劳尔·卡斯特罗公开露面。

劳尔曾与兄长菲德尔·卡斯特罗并肩战斗，领导反对力量于1959年推翻了美国支持的独裁者巴蒂斯塔，就在距离美国仅仅144公里的地方，开始了共产主义试验。

这场革命导致两个国家的长期冲突，在随后数十年的冷战期间处于敌对状态。

傍晚时分，在位于古巴东南部港口城市圣地亚哥的埋葬菲德尔·卡斯特罗和古巴民族英雄何塞·马蒂的墓地，劳尔·卡斯特罗发表了演说。

2018年4月，劳尔·卡斯特罗将国家领导人的权力交给了米格尔·迪亚斯-卡内尔，但是他仍然是古巴共产党的领导人，任期到2021年结束。

"年轻一代将会捍卫革命"， 迪亚斯-卡内尔在他的推特账号上说。他推崇当年的革命者，称他们为古巴争得了"自由之岛"的声誉。

继续对抗美国

在演讲中，劳尔·卡斯特罗抨击特朗普政府开历史的倒车，中断了他和美国前总统奥巴马于2014年开创的两国开放关系。

"又一次，北美政府走上和古巴对抗的道路。"劳尔·卡斯特罗说。

"特朗普政府的高官们，变本加厉地试图将拉美地区的问题归咎于古巴。"他说，该地区问题的根源在于"无情的新自由主义政策"。

现年87岁的卡斯特罗说，六十年的革命证明，他的国家不惧威胁。但是他补充说，古巴仍然愿意与邻国实现互相尊重的和平共处。

改善经济条件

古巴实行中央计划经济政策，加上持续不断的外部打击，例如来自委内瑞拉的外援减少，飓风带来的灾害等，导致长期经济萧条，直到近年来的经济改革。

古巴经济实行小步开放

卡斯特罗说，改善经济条件，也就是他所谓的"经济战斗"，是古巴的头等大事。"我们首先将减少不必要的开销，节省更多资金。"

为了实现这一目标，这位87岁的共产党领导人说，古巴政府需要采取更加进取的态度，逐渐成为更加连贯、系统和精确的经济发展蓝图的执行者。

今年2月，古巴将举行修宪公投。修改后的宪法将正式承认私有财产、市场经济和外国投资。

但是新宪法同时也确认共产主义是国家的"社会的目标"，坚持古巴"决不"转型为资本主义，并规定共产党是国家和社会理所当然、独一无二和至高无上的政治力量。

拉美执政时间最长的古巴共产党政权的这场庆典，在拉美地区政治风向出现右转的背景下，尤其引人注目。与此同一天，巴西极右领导人雅伊尔·博索纳罗也在周二举行了就职典礼。

张平/ 叶宣（埃菲通讯社、路透社、法新社）