古巴的秘密军事基地是中国的监听站吗？

（德国之声中文网）古巴西部沉静的贝胡卡尔镇（Bejucal）的郊外丛林覆盖，路的尽头是一道铁丝网，上面挂着写有“军事禁区，请勿进入”的警示牌。

美国方面长期以来一直怀疑中国在这里收集情报。路透社记者有幸获得前往贝胡卡尔镇一探究竟的机会。

6月8日，《华尔街日报》引述匿名消息报导，中国计划在古巴建置窃听设施。白宫方面最初的回应是指出该消息“不准确”，但是几天后又有匿名官员向各大媒体证实，中国至少从2019年开始就在古巴建置军事和情报设施，以搜集美国情资。

路透社的记者看到在贝胡卡尔镇的山上架着大量天线，一个看起来与天线相连的生锈的白色金属圆顶在茂密的丛林中若隐若现。有一些身份不明的人骑着摩托车对着路透社的记者拍照。

美国联邦通信委员会（FCCC）2022年11月完成的一份文件指出，美国认为这个距离佛罗里达州仅187公里的鲜为人知的古巴军事基地被用来拦截美国的电子通讯。报告称，中国利用前苏联时期设立的古巴情报设施收集信号情报。

这份文件由包括美国国土安全部和司法部成员在内的一个委员会负责起草，其中部分内容成为拒绝申请海底光纤通信电缆ARCOS-1连接古巴和美国的理由。

本周一（6月12日），中国外交部发言人汪文斌在新闻例会上再度回应有关中国在古巴经营“间谍中心”的提问时说：“短短两天时间，美国官方和媒体在所谓中国在古巴修建‘间谍设施’问题上散布了一系列自相矛盾的信息，再次上演了一出‘美国否定美国’的闹剧。我想说的是，假的真不了，真的假不了。无论美国如何造谣抹黑，都破坏不了中古之间的真诚友谊，也掩盖不了美国对世界各国进行大规模、无差别窃听窃密的斑斑劣迹。”

古巴方面说，对其领土的唯一军事入侵是位于关塔那摩的美军基地。

上周美国白宫国家安全委员会发言人柯比在接受美国全国广播公司（MSNBC）采访时，否认了《华尔街日报》有关中国和古巴秘密建设间谍设施的报道，认为这一报道“不准确”。

白宫国家安全委员会没有再回复路透社的问询，既没有证实贝胡卡尔军事基地为中国作为监听基地所用，也没有表示是否仍在关注此事。

路透社记者在贝胡卡尔镇看到当地种植着大量甘蔗和香蕉。当地人在农田里劳作，骑自行车或者骑马出行。

61岁的佩雷斯（Arnaldo Perez）从出生开始就住在贝胡卡尔。他说，他也不知道山上哪些天线被谁使用。他说：“我只知道这些和军队有关。不过我就是个乡下人，我管好自己的事就行了。”

古巴这个沉寂的小镇长期以来一直是一处神秘之地。这里距离哈瓦那仅30多公里。1962年的古巴导弹危机中被美国侦察机发现这里是苏联核弹头的藏匿之地。这个镇子也因此变得为人所知。

古巴导弹危机最终以苏联从古巴撤出导弹收场。尽管这场危机持续时间很短，但其仍是美国国家安全史和核战争准备史中的一次重要事件，亦通常被认为是冷战最接近升级为全面核战争的一次。

2016年，古巴裔美国佛罗里达州参议员卢比奥（Marco Rubio）率先要求哈瓦那政府移除“位于贝胡卡尔的中国监听站”。

美国中情局古巴事务前高级分析师阿姆斯特朗（Fulton Armstrong）说，人们对贝胡卡尔的情况知之甚少。他说：“按照今天的科技水平，建一个监听站（对中国）的意义不大。”他说，北京现在拥有更先进的监听设备和技术。

但是他也表示，将古巴作为自己的基地，这对北京来说具有象征性意义，因为中国对美国在台湾海峡和南中国海的间谍活动深感不满。

美国一位退休军事官员说，古巴靠近赤道，更方面监测地球同步军用卫星。

2019年，路透社也曾报道称，中国军方在阿根廷运营一个太空监测站。

路透社记者在贝胡卡尔镇采访当地居民时，所有人都说他们没有看到也没有听说近些年来中国在当地有所参与。很多人说，他们认为俄罗斯可以进入镇上的军事基地。

俄罗斯入侵乌克兰以来，俄美关系的不断恶化加剧了人们对于俄罗斯总统普京可能考虑在古巴洛尔德斯（Lourdes）重新开设间谍基地的猜测。这里在冷战时期曾是苏联的间谍基地。

36岁的农民德斯潘耶（Onelvis Despaigne）住在贝胡卡尔基地附近。他说，如果中国在这里搜集情报的消息是真的，他早就会听说了。

“都是谣言，”他一边锄草一边咧嘴笑着说，“这里的人什么都知道。”

（路透社）

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