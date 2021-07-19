 古巴扩大对互联网的监控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2021

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时政风云

古巴扩大对互联网的监控

哈瓦那政府对上月爆发的抗议浪潮做出了反应，对私营经济进一步开放。不过，一项新法律显示，当局意欲继续控制公民的互联网活动。

Kuba Havanna mobiles Internet

2018年，古巴引入移动互联网，使用者众

（德国之声中文网）在批评者眼里，新法是限制这个加勒比岛国政治自由和公民自由的工具。比如，它定义了哪些在线活动构成刑事犯罪，其中包括所谓的网络恐怖主义、煽动骚乱、传播"虚假"或"损害国家声誉"的信息。

通讯部副部长冈萨雷斯（Wilfredo González）则表示，该法使古巴公民的个人数据和隐私得到保护，并能确保"没有人能歪曲事实"。

当局可阻止网民上网

美国人权组织--人权观察美洲分部主任维万科（José Miguel Vivanco）指出，根据该法，只要当局认为用户是在传播虚假消息，互联网供应商便可阻止用户访问。他说： "古巴正强化监控互联网"。

Proteste in Kuba

7 月 11 日至 12 日，约 40 个古巴城市爆发反政府示威

新法引起众多古巴人的愤怒。一网民写道："我们有权持不同看法并加以表达" 。另一名推特用户表示，"将言论自由权定为犯罪，古巴是一个独裁国家。"

重要工具

古巴在2018年才引入移动互联网。从那时起，它成了公民团体和活动人士传播信息的重要工具。

DW.COM

物价飞涨、食品匮乏以及缺医少药等一系列社会问题，终于激起了民众几十年以来最大规模的抗议浪潮。

古巴发生数十年来规模最大的抗议示威一周后，哈瓦那政府的支持者走上街头。古巴领导人称“反革命”势力散布假新闻，并指责美国是幕后指使。

哈瓦那政权原本寄希望于这位美国新总统。不过民主党人拜登无意容忍古巴当局打压民众大规模抗议浪潮，宣布制裁古巴高层。与此同时，北京坚定地站在古巴一边，要求美方“应立即全面取消对古巴的单边制裁”。

7 月 11 日、 12 日，在古巴的约 40 个城市出现示威活动，成为自 1959 年菲德尔·卡斯特罗领导的革命以来最大规模的反政府抗议浪潮。示威者们对 30 年来最严重的经济危机、电力和粮食短缺表达不满。

作为回应，以及应对经济危机，8 月初，这个加勒比国家的共产主义政府宣布，为更多私营企业开绿灯，国务委员会通过了一项允许开办中小企业的法律。

（德新社，法新社，德国天主教通讯社）

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  • Proteste in Kuba

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    古巴人喊出自由口号

    这是上周末的画面。古巴多个地方爆发市民大规模的抗议活动。人们呼喊“打倒专制独裁！”“我们希望自由”的口号。

  • Proteste in Kuba

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    这种画面不多见

    古巴很少出现抗议游行活动，首都哈瓦那的反政府示威游行更是少见。这也是政府铁腕治理的结果。不久前，一些艺术家和知识份子遭逮捕，因为他们反对政府一项控制登台演出的规定。由此星星之火，燎原成大面积抗议活动。

  • Proteste in Kuba

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    警察抓人

    警察上阵，无法控制局面的话，军队参与镇压。催泪弹已派上用场，迄今至少10人被捕。有记者看到，警察会殴打示威者。

  • Präsident Díaz-Canel macht sich ein Bild von der Lage

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    古巴总统迪亚斯－卡内尔发出警告

    不仅首都哈瓦那，其他地方也爆发了群众抗议。在San Antonio de los Baños市，示威者多为青年人。迪亚斯－卡内尔总统赶到现场了解情况。他对着镜头要求政府支持者举行反游行活动，他说，“如果他们想来一场推翻政府的革命，我们必须全力抵抗。”

  • Umgeworfenes Polizeiauto in Kubas Hauptstadt Havanna

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    人们发泄愤怒

    周末古巴约40个不同的地方发生了骚乱抗议，当时该国的互联网被掐断。人们将愤怒发泄到街上，多辆警察被砸坏。

  • Kuba | Proteste in Havanna

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    经济垮了，百姓挨饿

    抗议政府的真正原因是严重的经济危机，美国持续了半个多世纪的经济制裁，以及疫情扩散，进一步加重了国内经济危机。断电、食品短缺、没有药品，早已成为人们生活的常态。

    作者: Ines Eisele


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