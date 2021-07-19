古巴扩大对互联网的监控

（德国之声中文网）在批评者眼里，新法是限制这个加勒比岛国政治自由和公民自由的工具。比如，它定义了哪些在线活动构成刑事犯罪，其中包括所谓的网络恐怖主义、煽动骚乱、传播"虚假"或"损害国家声誉"的信息。

通讯部副部长冈萨雷斯（Wilfredo González）则表示，该法使古巴公民的个人数据和隐私得到保护，并能确保"没有人能歪曲事实"。

当局可阻止网民上网

美国人权组织--人权观察美洲分部主任维万科（José Miguel Vivanco）指出，根据该法，只要当局认为用户是在传播虚假消息，互联网供应商便可阻止用户访问。他说： "古巴正强化监控互联网"。

7 月 11 日至 12 日，约 40 个古巴城市爆发反政府示威

新法引起众多古巴人的愤怒。一网民写道："我们有权持不同看法并加以表达" 。另一名推特用户表示，"将言论自由权定为犯罪，古巴是一个独裁国家。"

重要工具

古巴在2018年才引入移动互联网。从那时起，它成了公民团体和活动人士传播信息的重要工具。

7 月 11 日、 12 日，在古巴的约 40 个城市出现示威活动，成为自 1959 年菲德尔·卡斯特罗领导的革命以来最大规模的反政府抗议浪潮。示威者们对 30 年来最严重的经济危机、电力和粮食短缺表达不满。

作为回应，以及应对经济危机，8 月初，这个加勒比国家的共产主义政府宣布，为更多私营企业开绿灯，国务委员会通过了一项允许开办中小企业的法律。

（德新社，法新社，德国天主教通讯社）

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