 古巴开始为幼儿接种新冠疫苗  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2021

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时政风云

古巴开始为幼儿接种新冠疫苗 

古巴成为全球首个让两岁以上儿童接种 COVID-19新冠疫苗的国家。这个加勒比国家自己研制的疫苗未获世卫组织认证。 

这个小女孩接种的是古巴国产疫苗索贝拉纳（Soberana，意为“主权”） 

这个小女孩接种的是古巴国产疫苗索贝拉纳（Soberana，意为“主权”） 

（德国之声中文网）在古巴西恩富戈斯省（Cienfuegos），当局已开始为 2 至 11 岁年龄段的儿童接种冠状病毒疫苗，使用国产的阿贝达拉（ Abdala ）和索贝拉纳疫苗。这两款疫苗均基于蛋白重组技术。  

今年7 月，哈瓦那当局批准阿贝达拉上市，使之成为首款拉丁美洲开发的获批COVID-19 疫苗；8 月，索贝拉纳获批。 不过，世卫组织迄今未予认可。上周五起，这个加勒比岛社会主义国家对 12 岁以上青少年施打国产疫苗。  

自 2020 年 3 月起学校关门  

为遏制疫情，自 2020 年 3 月起，古巴几乎关闭了所有学校。本周一，新学年启动——主要在电视机前，原因是，在这个共产党国家，只少数家庭有互联网接口。  

迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel-Bermúdez）总统领导的政府计划继续远程教学，直至有资格接种疫苗的少年儿童都完成接种。按现有规划，各地学校从10月份开始逐步开门。  

古巴总统卡内尔希望学校从 10 月起恢复正常

古巴总统卡内尔希望学校从 10 月起恢复正常

   

有专家指出，高传染性的Delta变异毒株的传播使古巴卫生系统不堪重负。根据官方数字，数周来，人口1100 万的这个加勒比国家单日新增Delta变异毒株染疫人数达 8000 至 9000。该国迄今新冠大流行瘟疫死亡人数约 5700，其中近一半发生于上月。  

   

古巴国产的阿贝达拉（ Abdala ）和索贝拉纳疫苗都基于蛋白重组技术  

古巴国产的阿贝达拉（ Abdala ）和索贝拉纳疫苗都基于蛋白重组技术  

总体上，该岛国目前正紧锣密鼓实施疫苗接种运动。哈瓦那旅游部通告说，11 月中旬开始，古巴将逐步重新开放边境，此时将有90% 的公民已接种疫苗。  

目前，包括德国在内，世界上许多国家都有针对 12 岁以上儿童的疫苗接种计划。中国、阿拉伯联合酋长国和委内瑞拉宣布，不久也会为儿童接种疫苗。 

  

（德新社，法新社） 

  

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