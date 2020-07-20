古巴和美国：一段爱恨交织的关系

（德国之声中文网）奥巴马总统时期，美国开启了和古巴政治解冻的机遇。这位当时的美国总统谈到“几十年的不信任之后的新起点”，随后放松了旅行限制和汇款规定。

两国元首第一次的直接会谈是在2015年的美洲峰会上，奥巴马将古巴从支持恐怖主义的国家名单中除名并恢复外交关系，甚至派国务卿克里前往哈瓦那重启美国大使馆。

2016年3月，奥巴马亲自到访哈瓦那进行为期三天的访问，当时菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）呼吁美国彻底取消制裁，但没有下文。

事情进展的方向完全相反，2016年11月8日，90岁的菲德尔·卡斯特罗去世前两周，特朗普赢得了总统大选，随之而来是大开倒车的外交关系。古巴现在再次被定义为恐怖主义国家，美国使得生活在国外的古巴人难以汇款回国。此外，尽管目前冠状病毒大流行，必备药物的运输仍受到阻挠。

奥巴马的和解政策被特朗普迅速终结

60年前，禁运仅针对古巴最大的出口产品-糖。当时的美国总统艾森豪威尔阻止从古巴进口糖，并建议美国公民不要前往该岛国。 1961年1月3日，美国正式与古巴断交。

猪湾事件

华盛顿当局认为，禁运将在短时间内打垮菲德尔·卡斯特罗和他的伙伴。但事实证明，这些预测大错特错，随之而来的是肯尼迪总统在入主白宫不久后就碰上的猪湾事件。在这个计划中，从他的前任那里继承下来的一群流亡古巴雇佣兵，打算在中情局的帮助下推翻卡斯特罗。 1961年4月17日，当他们将这个二流的入侵计划付诸行动时，很快地就被古巴革命武装力量终结。

一年后的1962年3月24日，肯尼迪对古巴实行全面经济禁运，美苏之间的冲突随即迅速升温。在同年10月的古巴导弹危机中，当时的世界处于爆发全面核战的边缘。

莫斯科同意了卡斯特罗的要求，将苏联的核导弹驻扎在古巴。肯尼迪于是下令进行海上封锁，防止苏联船只再次运送导弹，并要求拆除已部署在岛上的导弹。 13天的对峙之后，苏联领导人赫鲁晓夫（Nikita Khrushchev）同意美方的要求，以换取美国不入侵古巴的承诺。

随后的15年没发生什么大事，直到1977年，当一个来自佐治亚的花生奴--美国第39任总统卡特尝试了新方法。此方法即所谓放宽旅行限制，甚至在哈瓦那设立了美国"事实上的大使馆"。而古巴在华盛顿开设自己的办事处时，也选择了使用相同的称呼。

卡特在任期间，成千上万的古巴人占领了秘鲁驻哈瓦那大使馆。卡斯特罗允许他们离开古巴，因此在1980年4月至10月间，约12.5万古巴人乘坐拥挤不堪的船只合法逃往美国佛罗里达州。这是古巴发生过的最大一次逃亡事件，被称为“马列尔偷渡事件”，马列尔是船只出发的港口。

古巴反革命分子在1961年猪湾事件中被俘后押走

"特殊时期"的挣扎

十年后，冲突的平衡发生了根本的变化。铁幕已经落下，冷战结束，古巴的保护者苏联也垮台了。在所谓的"特殊的和平时期"，古巴绝望地挣扎。停电是经常发生的事，工厂停工和供应短缺成为日常生活的一部分。1989年至1992年，古巴经济萎缩了一半。

里根的继任者老布什此时已入主白宫，他立即发现了一个机会可以"一劳永逸地"切断古巴的命脉。1992年，美国国会通过了《古巴民主法案》，禁止美国海外公司与古巴进行贸易。迈阿密和哈瓦那之间的大部分包机被迫中止。该法案还授权老布什削减对于古巴合作国的援助。然而，邮政服务仍然开放，并且人们也还能透过电话联系。

一年后，联合国大会终于出面呼吁美国解除封锁，以88票对4票再加上57票弃权的表决结果-美国当然是4票反对者之一。

1994年，当数以千计的古巴人走上街头，抗议艰难的生活环境时，卡斯特罗再次打开了大规模逃亡的阀门以缓解压力。当时大约3.3万名古巴人立即乘坐自制木筏逃往佛罗里达州，这一事件因此又称为木筏漂流者危机。

在那次危机之后，华盛顿同意每年向古巴人发放两万份签证。1995年5月，这项新政策被命名为“湿脚，干脚”。如果古巴难民是在海上被接走的，又称为湿脚，他们就会被送回古巴；如果是干脚，则他们就能够留在美国。

克林顿签署《赫姆斯柏顿法案》

克林顿总统时期时，原先已经准备放宽封锁，他宣布将否决国会通过的《赫姆斯-伯顿法》（Helms-Burton Act）。但随后不久古巴击落了两架载有4名流亡古巴人的客机，克林顿于是在1996年将该法案签署为法律。

克林顿的继任者小布什在2004年再次收紧了旅行限制，这意味着古巴人或古巴裔美国公民只能每三年而非每年探亲一次。

在2008年，虚弱的卡斯特罗将国家的控制权交给了他的弟弟劳尔·卡斯特罗（Raul Castro）。联合国再次投票决定终止封锁，这次只有3个国家反对。不过这一切都不重要，因为该动议不具约束力。

当劳尔·卡斯特罗和奥巴马在7年后的2015年7月20日恢复外交关系时，他们带给外界很大的期望，两国间在和解方面取得的这一进展被视为奥巴马政府最大的外交成就之一。不过，这一进展很快被特朗普终结。

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