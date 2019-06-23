古巴：告别计划经济？

（德国之声中文网）这样， 政府终结了延续了数十年的中央集中制经济。在上周末古巴经济学家及会计师协会（ANEC）哈瓦那大会上，古巴总统迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）确认了此前经济部长希尔（Alejandro Gil）所宣布的国企生产计划改革。

迪亚斯-卡内尔以几乎自夸的口吻说道："这是一项富于勇气的和革命性的措施，要求客观性、务实主义和清晰的意识"。此举意在激活这个加勒比岛国萎靡不振的经济。

古巴当局近期一再强调，鉴于硬通货长期短缺导致进口减少，必须增加国内生产。为此，国企必须提高效率。这也是出台这一改革措施的背景。

"需小心看待"

德国全球及区域研究所（GIGA）古巴问题专家霍夫曼（Bert Hoffmann）在接受德国之声采访时表示，国企拥有更多自主权是必要的，但迪亚斯-卡内尔的宣布是否的确意味着计划经济的终结，对此应持审慎态度。他指出，古巴国内"保守势力强大，宣布本身远非坚定的贯彻。"

这位古巴总统自己也知道这一点。迪亚斯-卡内尔在演讲中就强调，"为多年来所要求的措施得到有力落实，必须转变观念"。

涉及终结计划经济问题，接受询问的古巴民众也更多地持怀疑态度。人们会一再指出企业和机构长期形成的那种文化--"来自上面的指示"不受质疑。改变这一点将是古巴社会面临的最大挑战。毕竟， 当局早就许诺给予企业更多自主权。

2011年4月举行的古巴共产党大会所通过的社会与经济政治纲领就已载明，国企将获得更多自主权。革新国有企事业部门被视为时任总统劳尔·卡斯特罗所启动改革的核心组成部分。时至今日，70%的古巴人却仍从业于国家企事业单位。

2014年12月起生效的国企改革法给予国企在融资计划和自己的报酬奖励制方面有更多活动空间。不过，就决策分散化而言，迄今为止的法律动议总体上依旧保守。

面临艰困时期

霍夫曼指出， "考虑到外部形势急剧恶化--委内瑞拉、援外医疗项目、特朗普，除动员国内资源外，古巴没有更多选择"。

的确，对古巴而言，地缘政治大气候显著恶化。古巴最密切盟友委内瑞拉的经济、政治危机对这个岛国的影响也日益明显。加拉加斯的石油开采量缩减了一半以上；随着与巴西的"更多医生"（Mais Médicos）项目的终结，每年失去约4亿美元硬通货收入；特朗普总统治下的美国则重又强化了封锁政策，从今年5月起，在古巴革命后遭没收、被国有化的外国企业可以告上美国法院，提出赔偿要求，其首要目标是，让潜在的投资人失去安全感。此外， 华盛顿还对前往古巴的旅游和汇款实施新的限制。

今年5月底，在一次欧洲企业家和外交家会议上，欧盟驻哈瓦那大使纳瓦罗（Alberto Navarro）呼吁在场的古巴政府代表，"在这一困难的时刻，请寻找有助于改善投资气候、方便投资的可能性"。他说，从未看到过哪个国家，光有发展援助就行，外来投资不可或缺。

在霍夫曼看来，问题不止是要让国企拥有更多自主权和有更多外来投资。他指出，私营领域和合作社也需要有更多活动空间和法律安全。他猜测，政府的计划其实曾设计为一种缓慢的、渐进的改革，"而现在，看来他们似乎缺乏必须的时间，需要以比所希望的更快的速度改革。然而，即使这样，也碍难期待供应情况会有快速改善。古巴面临艰困时期。"