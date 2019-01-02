古巴公投 压倒性多数通过新宪法

（德国之声中文网）上周日（2月24日），古巴就新宪法改革举行全民公投。据公投委员会公布的结果，约680万古巴人投下支持票，占投票人口总数的86.8%。9%的投票者反对新宪法。4%的投票者投下弃权票或者无效票。有投票资格的人数总数为900万左右。

去年古巴议会通过的这部新宪法确立了共产党在这个加勒比国家的领导地位，但同时也承认私人财产权。宪法中还规定，古巴有限制地批准外国投资，以刺激经济增长。长年遭受制裁的古巴，国内供应短缺，经济发展缓慢。

限定总统任期

新宪法中还规定国家元首任期5年，可连任一次，并设立了总理职务。这也是1976年以来，古巴首次恢复设立总理一职。

观看视频 01:36 分享 古巴雪茄大卖 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3Dfqz 古巴雪茄大卖 中国功不可没

为争取民众对新宪法的支持，过去几周，古巴政府展开大规模宣传攻势。鉴于目前委内瑞拉国内的动荡局势，古巴政府在宣传中也强调，新宪法坚持社会主义在古巴不可动摇的地位。

到目前为止，在古巴实行的宪法是1976年的版本，当时，97.7%的古巴人赞同该宪法。这次公投前，专家们分析认为，由于实施改革和谨慎的开放政策，新宪法的支持率会有所降低。

洪沙/凝炼 （法新社、德新社、路透社、美联社）