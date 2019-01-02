 古巴公投 压倒性多数通过新宪法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2019

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时政风云

古巴公投 压倒性多数通过新宪法

古巴就新宪法举行全民公投。新宪法虽然仍确立共产党在古巴的领导地位，但是也强调了私人财产和经济增长的重要意义。87%的古巴人支持新宪法。

Trinidad, Cuba: Referendum in Cuba (picture-alliance/S. Huet)

为争取民众对新宪法的支持，古巴政府过去几周展开大规模宣传攻势

（德国之声中文网）上周日（2月24日），古巴就新宪法改革举行全民公投。据公投委员会公布的结果，约680万古巴人投下支持票，占投票人口总数的86.8%。9%的投票者反对新宪法。4%的投票者投下弃权票或者无效票。有投票资格的人数总数为900万左右。

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周六(12月22日)，古巴全国人民政权代表大会高票批准了新宪法草案，将在明年2月24日提交全民公决。新宪草引入了元首任期限制，承认私营经济合法性，同时也保留了规定古巴共产党为唯一执政党的条款。 (24.12.2018)

未来，哈瓦那国库每年将减少2500多万欧元的进项。到目前为止，巴西以这笔钱来支付古巴所派遣医生进入巴西偏远地区救治的费用。现在，古巴要把他们召回，以示对巴西新总统的抗议。 (15.11.2018)

两年多以来困扰美国驻古巴大使馆工作人员的围绕有关神秘“声波袭击”的疑团或许有望被解开。有迹象显示，罪魁祸首可能是小小的蟋蟀。 (08.01.2019)

去年古巴议会通过的这部新宪法确立了共产党在这个加勒比国家的领导地位，但同时也承认私人财产权。宪法中还规定，古巴有限制地批准外国投资，以刺激经济增长。长年遭受制裁的古巴，国内供应短缺，经济发展缓慢。

限定总统任期

新宪法中还规定国家元首任期5年，可连任一次，并设立了总理职务。这也是1976年以来，古巴首次恢复设立总理一职。

观看视频 01:36

古巴雪茄大卖 中国功不可没

为争取民众对新宪法的支持，过去几周，古巴政府展开大规模宣传攻势。鉴于目前委内瑞拉国内的动荡局势，古巴政府在宣传中也强调，新宪法坚持社会主义在古巴不可动摇的地位。

到目前为止，在古巴实行的宪法是1976年的版本，当时，97.7%的古巴人赞同该宪法。这次公投前，专家们分析认为，由于实施改革和谨慎的开放政策，新宪法的支持率会有所降低。

 

洪沙/凝炼 （法新社、德新社、路透社、美联社）

 

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