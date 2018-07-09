古巴修宪 废除总统终身制

（德国之声中文网）古巴现行宪法来自苏联时期，只承认国有及集体所有制等的产权。如今，这个社会主义国家将修宪，有限度地承认私人财产。不过修宪后，国有财产仍将占据优先地位。

修宪内容还包括对宗教自由的保障以及禁止性别歧视。不过官方媒体中没有提及是否会准许同性婚姻，一些教会组织对同性婚姻持反对立场。官方网络平台《古巴讨论》报道称，修宪后还将设立总理职务。

2010年，前总统劳尔·卡斯特罗开启市场经济改革后，立即就有成千上万的古巴人投入到私营经济领域，各地出现了大量个体经营的餐馆和美容店。

古巴共产党中央机关报《格拉玛报》周六发表了新宪法的要点，报道称新宪法草案包括224个条款，而现行宪法只有137个条款。《格拉玛报》没有披露宪法草案更多细节，但强调新宪法将确保自由市场经济和私有产权的地位。

草案有可能会改善古巴新兴私人企业以及外国投资者的法律地位，但《格拉玛报》同时也强调，中央计划及国有企业仍将是国民经济的支柱，与此同时，古巴共产党也将继续保持主导地位。

总部设在华盛顿的《美洲民主中心》古巴问题专家罗伊斯·卡洛斯·巴蒂斯塔（ Luis Carlos Battista ）对路透社表示，古巴承认私有财产，并不意味着政府将准许私人企业扮演更重要的角色。他表示，本周早些时候，古巴政府刚刚出台了一系列法规，旨在加强对个体经济的监控，其中就包括没收财产等处罚方式。

根据《格拉玛报》的报道，新宪法草案将于下周提交古巴议会，即全国人民政权代表大会讨论。然后再与今年晚些时候接受全民公投。

现年87岁的劳尔·卡斯特罗仍然是古巴共产党中央委员会主席。2018年四月，现年58岁的米格尔·迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）接替劳尔·卡斯特罗成为古巴总统，一般认为，下周举行的议会会议上，迪亚斯-卡内尔还将正式当选部长会议主席。

新宪法草案还引入总理一职，旨在强化国家元首和政府首脑的分工。此外，修宪后还将规定总统任期为五年，只得连任一次。

已故古巴领导人菲德尔·卡斯特罗及其胞弟劳尔·卡斯特罗总共统治古巴长达近六十年。2011年，劳尔·卡斯特罗提出了废除国家领导人终身制的建议，这是他一系列政治改革方案的一部分。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 平静的海滨大道Malecón 11月25日临近午夜时分，古巴领导人劳尔·卡斯特罗在国家电视台宣布了其兄长菲德尔·卡斯特罗的死讯。哈瓦那的酒吧之后纷纷关门，海滨大道Malecón聚集的人比平时更多。一些人又唱又跳，另一些人则充满忧伤。还有的人无动于衷，因为他们觉得，即便卡斯特罗不在了，古巴也不会发生巨变。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 流亡古巴人庆祝独裁者之死 世界各地大约有150万流亡古巴人，其中三分之二以上生活在美国。为了摆脱压迫和贫穷，许多人驾着小船离开古巴。不少人死在逃亡途中。幸存者和他们的后代对家乡的未来有着不同的期待，但恐怕没有人对独裁者之死感到悲哀。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 平均主义或者死路一条 菲德尔·卡斯特罗宣称要给受压迫者带来正义。历史学家左思克（Michael Zeuske）写道，与列宁主义不同，卡斯特罗主义将尊严和平均主义作为意识形态的核心。但是，平等的前提是屈从。积极维护其制度的人被视为同类，而反对者却受到迫害。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 57年的停滞 在50年代，哈瓦那是一个繁荣的大都会。当美国黑手党从30年代起渗入那里俱乐部和酒店时，哈瓦那已是南半球最大、最富有的城市之一，拥有大量中产阶级。长达57年的革命之后，作为首都的哈瓦那大片城区破破烂烂，这可谓卡斯特罗毁灭性统治的象征。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 苦涩的甘蔗 蔗糖和烟草曾给古巴带来富裕。作为最大的蔗糖出口国，古巴直到80年代都拥有强大的购买力，因为在美国实施封锁后，东欧阵营的共产主义兄弟国家成为了古巴商品的买主。但是，这些收入没有变成富有远见的投资。古巴经济日益衰弱，即便是制糖工业也不再具有竞争力。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 经济糟糕，物资匮乏 卡斯特罗没有实现消除饥饿和贫困的诺言。时至今日，许多古巴人仍然营养不良。不仅购买食品要排队，几乎所有的物资都很匮乏。卡斯特罗主义者将经济困境归咎于美国及其封锁政策，就好像世界上没有其它的贸易伙伴。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 通往北边的自由之路? 直到去世，卡斯特罗都是一名强硬派，对他的弟弟、继任劳尔小心翼翼的开放政策持怀疑态度并拒绝和宿敌美国建立外交关系。现在，一些人期待古巴走上自由之路，最终放弃以压制为手段的共产主义。但是，通往这条路的阻力不仅来自未来的美国总统特朗普。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 强大的监控和压制 独裁者卡斯特罗留下的一大遗产是它的情报机构——全世界最臭名昭著的情报机构之一。这是卡斯特罗的鹰犬从东德昂纳克那里学来的。反对派观察家指出，最近一段时间，威胁、逮捕、不明原因的死亡事件在古巴不断增加。没有卡斯特罗的古巴政府今后也许会更像惊弓之鸟。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 读书认字接受宣传 古巴革命不断夸耀的成就之一就是人人可以接受教育。但事实上，该国属于世界上文盲最多的国家之一。 新闻审查无处不在。只有政府乐见的新闻才会出见诸报端。从1965年以来，《格拉玛报》是该国最大的日报，刊名来自卡斯特罗的游击队登陆古巴，开始古巴革命所乘坐的格拉玛号游船。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 一丝希望的曙光 通过博客写手雅尼·桑切兹（Yoani Sánchez）等网络活跃人士，许多古巴人了解到如何绕过网络审查。如今，古巴将设立更多公共无线网络热点，但合法上网仍然非常困难，网络受到严格审查，令许多人望而却步。据称，2000户人家今后将连接宽带，但反对派指出，这只是提供给那些精挑细选出来的“革命同志”。



达扬 / 王凡 （法新社，路透社）