古巴与韩国建交 与朝鲜友谊小船说翻就翻？

（德国之声中文网）韩国与古巴建立了外交关系。长期以来，古巴一直被视为朝鲜不可动摇的盟友。

2月中旬，首尔宣布将在古巴首都哈瓦那设立外交使团，以帮助韩国公司在加勒比海地区获得新的市场，为推广韩国文化提供新的渠道，并让古巴从新的发展和其他援助中受益。

韩国政府没有提及此举是否会影响古巴与朝鲜传统上的密切关系。

然而分析人士认为，首尔的部分动机是希望削弱平壤的盟友联系。他们指出，这与朝鲜过去试图采取的策略如出一辙。

平壤尚未就此公开表态

朝鲜政府没有对此发表正式评论，其官方媒体也没有报道首尔与哈瓦那的新关系，但美国新闻网站NK News援引朝鲜消息人士的话说，古巴被称为“叛变者”。

朝鲜报纸已停止报道有关古巴的新闻，这进一步表明了平壤的不满。在此之前，古巴是朝鲜媒体报道次数最多的国家之一，仅次于中国和俄罗斯。

值得注意的是，古巴驻平壤大使的名字没有出现在2月底朝鲜领导人金正恩生日庆祝活动的媒体报道中。

过去几年，古巴经常被朝鲜媒体称赞为朝鲜的朋友和盟友。

例如，1988年汉城夏季奥运会上，尽管平壤的其他共产主义盟国选派运动员前往，但哈瓦那宣布其运动员不会参赛，这让朝鲜非常高兴。

这两个专制国家在数十年来一直保持着联系，无视国际制裁。2013年，巴拿马官员在一艘朝鲜货轮上发现了埋在糖袋下的导弹组件和两架过时的米格-21战斗机的零件，据说古巴将这两架战斗机送往朝鲜维修。

韩国人认为古巴“有趣而神秘”

与韩国的贸易、游客和发展援助给这个岛国带来的意外收获相比，古巴与朝鲜的传统友谊也许就显得微不足道了。

首尔朝鲜研究大学教授金成京（Kim Seong-kyung）说：“古巴是韩国少有的几个没有外交关系的国家之一。韩国人普遍认为，拥有尽可能多的国际联系非常重要。”

他告诉德国之声：“韩国公众也认为古巴是一个有趣而神秘的国家，这很可能会带来旅游业的增长。”

前外交官及监控朝鲜的韩国情报部门负责人拉钟义（Rah Jong-yil）说：“是的，这对朝鲜来说是个很大的冲击，他们能对平壤保密也令人惊讶。”

“古巴一直是朝鲜非常忠实的合作伙伴，但情况已经发生了变化。”他说，“韩国近年来一直在加强旅游和商业交流，两国政府之间也有了更多联系，所以这对两国来说都是自然而然的事情。”

平壤正在关闭在一些国家的大使馆

哈瓦那和首尔之间的外交解冻之际，朝鲜正在关闭其在世界各地的一些大使馆，特别是西班牙、香港、安哥拉和乌干达的大使馆。

有人认为这是由于平壤难以支付外交前哨的运营成本，但也有分析人士认为朝鲜领导层正在降低其外交官在国外叛逃的风险。

与此同时，有报道称波兰、瑞典和其他几个欧洲国家正在开始检查其在平壤的外交设施，这些设施自新冠疫情初期就已关闭。

首尔与哈瓦那关系解冻“不可避免”

首尔朝鲜研究大学教授金成京说：“朝鲜会对韩国与古巴建交感到震惊。”

拉钟义也认为这一变化是朝鲜的外交挫折。但他认为，鉴于朝韩两国在富裕程度和发展方面的差异，古巴迟早会寻求与首尔建立关系，这是“不可避免的”。

“几十年来，朝鲜在韩国面前一直处于劣势，因此很难说两国之间再有什么外交‘竞争’。”他说，“这就像一个重量级拳击手对阵一个轻量级拳击手，结果显而易见。”

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