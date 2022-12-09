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德国是古典音乐的摇篮，哺育了许多杰出的音乐大师。今天的德国人仍保留了爱好古典音乐的传统，各地经常举办高水准的古典音乐会。德国之声古典音乐风栏目为您精选德国音乐会古典音乐曲目。通过德国之声古典音乐风播客，您可以在
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德国之声古典音乐风播客：
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《降E大调第十二弦乐四重奏》创作于1825年，是贝多芬晚年最后的作品之一，有《加里齐四重奏》之称。
肖斯塔科维奇的A大调第二弦乐四重奏创作于1944年，正值二战时期。请听俄罗斯鲍罗丁弦乐四重奏团（Borodin Quartett）的演奏。
泽伊内普·格迪兹奥卢是土耳其当代知名的女作曲家。请听她为管弦乐队创作的杜拉克，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。
乌尔维·塞马尔·埃金（Ulvi Cemal Erkin） 是土耳其交响音乐先锋团体的成员，擅长以西方交响乐风格使用土耳其民间音乐和情调元素。请听他创作的小提琴和乐队协奏曲，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。
墨尔本钢琴家和作曲家斯蒂芬·卡索门诺斯（Stefan Cassomenos）是澳大利亚最具活力的音乐家之一，请听他创作并演奏的第二钢琴夜曲。
1816年，舒伯特根据德国诗人施米特·冯·吕贝克（的一首诗《流浪者》创作了艺术歌曲《流浪者之歌》。后来，他根据《流浪者之歌》的旋律改编成钢琴曲《C大调幻想曲（流浪者）》。
澳大利亚作曲家卡尔·维恩（Carl Vine）是澳大利亚国宝级作曲家之一。请听他创作的钢琴曲托卡提斯莫。
奥地利作曲家弗朗茨·约瑟夫·海顿是继巴赫之后又一位伟大的器乐作曲家，作有52首钢琴奏鸣曲。请听他的第32钢琴奏鸣曲，由斯蒂芬·卡索门诺斯（Stefan Cassomenos）演奏。
美籍俄国作曲家、指挥家和钢琴家伊戈尔·斯特拉文斯基是20世纪现代音乐的传奇人物。《士兵的故事》创作于1918年。请欣赏《士兵的故事》中的小提琴、单簧管和钢琴组曲。
墨西哥作曲家和小提琴家萨尔瓦多·孔特雷拉斯一生创作了许多作品，包括电影音乐、芭蕾舞音乐、管弦乐、室内乐、声乐作品等。请听他创作的一组歌曲，由德国青年乐团及北威州青年合唱团演出。
巴赫所作的恰空舞曲规模较大，演奏难度也较高，是小提琴演奏家的重要保留曲目之一。请听小提琴家坚本大进（Daishin Kashimoto）的演奏。
匈牙利作曲家贝拉·巴托克（Béla Bartók）被誉为二十世纪最伟大的作曲家之一，请听巴托克的作品66号、三首匈牙利民歌，由匈牙利钢琴家丹尼斯·瓦里翁（Dénes Várjon）演奏。
《匈牙利狂想曲》是弗朗茨·李斯特编写的一组钢琴曲目，共19首。第一首创作于1845-1850年间。请听布达佩斯节日管弦乐团的演奏。
德国作曲家、音乐评论家罗伯特·舒曼是浪漫主义音乐成熟时期的代表人物之一，创作有三首小提琴奏鸣曲。其中A小调第一号小提琴奏鸣曲是最常被演奏的一首。
美籍奥地利作曲家、指挥家和钢琴家埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德（Erich Wolfgang Korngold）是美国最重要，最有影响力的作曲家之一，也是首位为好莱坞电影谱曲的国际知名作曲家。
亨德尔主题变奏曲及赋格是德国浪漫主义作曲家勃拉姆斯的一首大型独奏钢琴变奏曲，是勃拉姆斯所有钢琴变奏曲中变奏最多，篇幅最长的一首。
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