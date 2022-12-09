斯特拉文斯基：《士兵的故事》之小提琴、单簧管和钢琴组曲

美籍俄国作曲家、指挥家和钢琴家伊戈尔·斯特拉文斯基是20世纪现代音乐的传奇人物。《士兵的故事》创作于1918年。请欣赏《士兵的故事》中的小提琴、单簧管和钢琴组曲。