塞隆尼斯·孟克：午夜时分

塞隆尼斯·孟克是知名美国爵士乐钢琴家和作曲家，当代小提琴家路易斯·曼乔卡瓦洛在改编的爵士乐“午夜时分”版本的基础上又加入了自己的风格。请听快乐马卡合奏家乐团和多萝西·奥伯林格用木笛对这首爵士乐的演绎。