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德国是古典音乐的摇篮，哺育了许多杰出的音乐大师。今天的德国人仍保留了爱好古典音乐的传统，各地经常举办高水准的古典音乐会。德国之声古典音乐风栏目为您精选德国音乐会古典音乐曲目。通过德国之声古典音乐风播客，您可以在
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贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
莫扎特总共创作了13首小夜曲，第6号被称为月下小夜曲，为D大调，带有较为强烈的复古色彩。
匈牙利作曲家贝洛·巴托克是二十世纪最伟大的作曲家之一，也是匈牙利现代音乐的领军人物。
海因兹·霍利格是当代著名的双簧管大师。请听他创作的三首钢琴夜曲《伊利斯》，演奏者为日本青年钢琴家北村朋幹（Tomoki Kitamura）。
罗伯特·舒曼是19世纪浪漫主义时期音乐的重要人物代表之一。夜曲创作于1939年。创作时，他有一种奇怪的预感，仿佛看到葬礼、棺材和绝望的脸。
苏联-俄罗斯作曲家格奥尔基·斯维里多夫被视为“新浪漫主义”的代表，其管弦乐组曲《暴风雪》根据普希金同名小说而作。“三套车”为第一乐章。
柴可夫斯基的《曼弗雷德交响曲》创作于1886年，取材于英国作家拜伦的长诗《曼弗雷德》。
法国作曲家德彪西是19世纪末20世纪初最有影响力的作曲家之一，《月光》创作于1890年。
谢尔盖·普罗科菲耶夫(Sergei Sergeyevich Prokofiev)1891年4月23日－1953年3月5日），是原苏联著名作曲家、钢琴家，也是二十世纪最著名的作曲家之一。
19世纪伟大的俄罗斯作曲家柴可夫斯基的《天鹅湖》组曲闻名遐迩。请听莫斯科柴可夫斯基交响乐团演奏的组曲中的西班牙舞曲。
约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲是音樂史上最著名的小提琴作品之一，大约创作于1720年。
安东尼奥·维瓦尔第作品丰富，是巴洛克音乐的代表人物。请听维瓦尔第C大调协奏曲，作品443号中的快板以及G大调协奏曲，作品第151号中的片段。
塞隆尼斯·孟克是知名美国爵士乐钢琴家和作曲家，当代小提琴家路易斯·曼乔卡瓦洛在改编的爵士乐“午夜时分”版本的基础上又加入了自己的风格。请听快乐马卡合奏家乐团和多萝西·奥伯林格用木笛对这首爵士乐的演绎。
维瓦尔第有协奏曲之王的美誉。虽然他的大多数协奏曲都是为小提琴创作的，但也有13首长笛协奏曲和3首竖吹长笛协奏曲流传下来。
路易吉·博凯里尼（Luigi Rodolfo Boccherini）是18世纪下半叶的意大利作曲家和大提琴家。请听博凯里尼创作的《马德里夜曲》选段。
威尼斯的夜晚是什么样子的？在维瓦尔第的想象中，威尼斯的夜晚不仅被黑暗笼罩，还有不休不眠的鬼魂出没。
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