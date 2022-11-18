科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲

美籍奥地利作曲家、指挥家和钢琴家埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德（Erich Wolfgang Korngold）是美国最重要，最有影响力的作曲家之一，也是首位为好莱坞电影谱曲的国际知名作曲家。