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德国是古典音乐的摇篮，哺育了许多杰出的音乐大师。今天的德国人仍保留了爱好古典音乐的传统，各地经常举办高水准的古典音乐会。德国之声古典音乐风栏目为您精选德国音乐会古典音乐曲目。通过德国之声古典音乐风播客，您可以在
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米歇尔·卡米洛（Michel Camilo）是多米尼加共和国著名的爵士乐、古典音乐钢琴家和作曲家。请听奥地利打击乐大师马丁·格鲁宾格演奏的卡米洛专辑曲目《再来一次》。
莫扎特的D大调钢琴奏鸣曲创作于1777年夏，请欣赏俄罗斯钢琴家伊莉莎维塔·米勒（Elizaveta Miller）演奏的该曲。
《幻想交响曲》是柏辽兹最著名的作品，源自他对歌剧演员哈里特·史密森的爱情。请听这首交响曲的第4-6乐章。
《幻想交响曲》是一首标题音乐，是法国作曲家，音乐评论家柏辽兹创作的具有自传性质的音乐作品。请听英国极光乐团演奏的前三个乐章。
贝多芬的第9小提琴奏鸣曲，别称《克鲁采奏鸣曲》，被誉为古典主义时期小提琴奏鸣曲的巅峰之作。
格拉奇娜·巴切维茨是现代波兰音乐最重要的代人物表之一，也是一位乐器大师。代表作为《弦乐队协奏曲》。
谢尔盖·普罗科菲耶夫是20世纪最重要的作曲家之一，《C大调第九钢琴奏鸣曲》是他晚年时期的作品，呈现出回归自然的创作风格。
c小调第1号钢琴协奏曲创作于1935年，是肖斯塔科维奇的六首协奏曲中最常演奏的作品。
贝多芬第十号小提琴奏鸣曲创作于1811—1812年，充满了自由浪漫的气息和田园风味。
保罗·亨德密特是近代重要的德国作曲家之一。其作品《四种气质》创作于1944年。请听著名钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）和共鸣合奏团的演奏。
C大调第四十一交响曲是莫扎特创作的最后一部交响曲，有朱庇特交响曲的别名。
《费加罗的婚礼》（Le Nozze di Figaro）是奥地利作曲家莫扎特的一部四幕喜歌剧，完成于1786年。请欣赏第四幕中的苏珊娜咏叹调“美妙的时刻将来临，快来吧别迟疑”。
《让我如何忘记你？》是莫扎特1786年12月为女高音、钢琴和管弦乐队创作的一首音乐会咏叹调，被认为是同体裁作品中杰出的瑰宝。
勃拉姆斯擅长将民谣旋律以精致化的笔法呈现。他总共创作了21首《匈牙利舞曲》，其中以匈牙利舞曲第五号最为有名，该曲将匈牙利民族音乐的热情奔放和吉普赛民族音乐的柔情缠绵展现得淋漓尽致。
美籍奥地利作曲家阿诺尔德·勋伯格（1874-1951）是西方现代主义音乐的代表人物，以大胆创新精神闻名，首创了“十二音体系”的无调性音乐。请听他创作的弦乐队圆舞曲，由西德广播交响乐团演出。
勃拉姆斯一共作有3首钢琴四重奏。G小调第一钢琴四重奏是一部带有交响性创作思维，具有震撼力量的室内乐作品，布局严谨、饱含个人情感。
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