口误還是政策转向？澳总理称“支持一国两制”

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森连续两次在谈到澳洲的台湾政策时，坚称澳大利亚对台政策秉持“一国两制”的框架，引发在野党哗然。澳大利亚工党批评莫里森的发言引起人们对澳大利亚立场的困惑。

澳大利亚广播公司（ABC）报道，莫里森5月6日接受墨尔本3AW电台访问曾被问及对台立场，他当时表示，澳大利亚理解“一国两制”的安排，并且将“继续维持我们在该区域的政策”。但莫里森在访问中又强调，澳大利亚向来“支持自由”，而且会“一直履行与印太地区盟友的协议”。他的说法被认为自相矛盾。

ABC报道指出，“一国两制”是中国对治理香港提出的方针，近年来北京曾表明可以用相同模式治理台湾，但不被台湾所接受。莫里森的发言立刻被解读为支持中国对台政策。

虽然莫里森“支持一国两制”的发言被认为是口误，但SBS广播公司本周再次询问莫里森时，他仍然坚持自己的言论无误。

“我们知道，我们已认识到我们和中国的情况，也认识到中国是如何看待地区内的关系，特别是与台湾、以前的香港和这类性质的关系。澳大利亚理解这点，这一直是我们政策的基础。”在被问及此前的言论是否为口误时，莫里森给出了否定的答案。

莫里森办公室随后发表声明称，澳大利亚的“一个中国”政策从未改变，莫里森有关“一国两制”的发言所指的是香港。声明也指出，“澳大利亚与台湾维持紧密、非官方的正向关系，台湾是一个重要贸易及经济伙伴”。

澳大利亚政界及媒体对莫里森的言论表示无法理解，因为该国的对台立场并未改变。彭博社指出，澳大利亚与美国相同，近50年来仅“承认”（recognize）中华人民共和国是唯一代表中国的合法政府，但对于中国将台湾视为领土的一部分仅仅表示“认识”(acknowlege)这一立场，保留了弹性空间。而莫里森的发言等同于澳大利亚放弃了对台“战略模糊”的一贯政策。

一些反对派人士认为，莫里森纯粹是嘴硬不肯承认错误。工党影子外交部长黄英贤（Penny Wong）就在推特上讥讽道：“莫里森要么是大幅改变澳大利亚对台政策，终结50年来两党共同政策并转而采取北京立场，要不然就是在说谎掩饰自己的错误。从他的作风看来，我认为是后者。”

美国：不会让澳洲独自面对中国经济胁迫

莫里森究竟是“死鸭子嘴硬”或是转而支持中国政策不得而知。但事实上，中澳关系在近几年内跌落低谷，中国对澳大利亚实施了一系列贸易制裁，红酒、煤炭等商品都受到波及。

美国国务卿布林肯周四表示，美国不会让澳大利亚独自面对中国的经济胁迫，这种对待美国盟友的行为将阻碍中美关系的改善。

布林肯在与到访的澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）共同举行新闻发布会时表示：“我再次重申，美国不会让澳大利亚独自在战场上，或者我应该说在赛场上，面对来自中国的经济胁迫。”

“我们已经向中国表明，此类针对我们最亲密的伙伴和盟友的行动，将阻碍我们改善与中国的关系。”

澳大利亚是最早因安全考量，公开禁止中国电信巨头华为参与5G建设的国家之一。去年澳大利亚因呼吁对新冠起源进行独立调查而激怒北京。

佩恩则对媒体表示，澳大利亚明确希望与中国建立建设性关系。“但我们不会在国家安全或主权上妥协，我们将继续采取行动对其进行保护。”

澳大利亚副总理麦科米克表示将耐心修补中澳关系

“耐心修补中澳关系”

自2020年中澳关系恶化以来，两任澳大利亚贸易部长皆无法成功与中方部长通话。上周北京宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下的一切活动。

澳大利亚副总理麦科米克（Michael McCormack）在接受美国全国广播公司商业频道CNBC采访并被问及如何将中国带回谈判桌时表示，澳大利亚将“有耐心”地寻求修复与北京的关系，同时也会积极拓展市场。“我们将会保持耐心，我们一直是如此。”

他强调，澳洲拥有全球最好的商品，矿产资源受到全球重视。“事实上，我们的资源受到极大的重视，世界各地都有大量需求，无论是中国或其他国家，我们始终都会以友好、外交和负责任的方式与他们合作。”

他也指出，中国对澳洲而言是庞大的市场，但“我们也认识到外面的世界很大…对我国资源的需求很高，我们将继续确保让市场多元化。”

(路透社、彭博社、ABC、卫报、CNBC）

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