口罩怎么戴？美国疾控中心有话说

（德国之声中文网）据《华盛顿邮报》等美媒报道，美国疾控中心（CDC）2月10日表示，用两种方式戴口罩可以提高防护效果。第一种是戴双层口罩--先戴上医用口罩，然后外面再戴上布制口罩。第二种是让医用口罩更紧与面部贴合，给口罩两侧的拉绳打结，减少口罩与面部之间的缝隙。

研究发现，两种方法都能将接触有潜在传染性的新冠病毒气溶胶颗粒的可能性减少超过95%。

报道中也配有视频和图片，详细解释如何戴双层口罩以及让口罩更好贴合面部，以便提高口罩的保护性能。

不过这篇报道中也提到，一些专家并不完全同意美国疾控中心的说法，对戴双层口罩存在疑虑。

"我宁愿人们把注意力放在找到一个符合要求的优质口罩上，而不是一层又一层，这会带来不适感，让人呼吸困难……甚至感到沮丧，最后干脆不戴口罩了"，乔治梅森大学的助理教授、传染病学家波佩斯库（Saskia Popescu）说。

威斯康星大学的工程学教授罗特哈默（David Rothamer）也不赞成戴两个口罩，他在课堂上对人体模型进行了相关实验，表示带两个口罩反而可能导致更多空气从口罩边缘进入。

在过去一年里，西方社会针对口罩的看法发生了翻天覆地的变化。起初世卫组织和一些专家对于普通民众戴口罩的必要性持怀疑态度，特别是在当时口罩对医护人员也紧缺的情况下，同时表示口罩更多是防止自己把病毒传染给别人。后来，各国政府则纷纷推出相关规定，在一些场合必须佩戴口罩。

世卫组织在2020年6月修改建议，开始推荐戴口罩防疫。时任美国总统特朗普也从最初不愿戴口罩到后来发推特称戴口罩是"爱国"。德国等一些欧洲国家也对口罩的种类做出要求。在长时间允许使用布口罩之后，近来的疫情中，德国规定乘坐公共交通以及超市购物时必须戴医用口罩（外科口罩和N95口罩），而不能是布制口罩。

据《华盛顿邮报》报道，美国疾控中心的主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）周三还表示，"当人们在公共场所时或者家里来了外人时，都需要戴上口罩"，称这是科学的做法。有研究表明，在实施强制口罩政策后，新冠病毒的感染和死亡病例下降，瓦伦斯基也表示，目前看来口罩还要继续戴下去。

王凡/苗子（据华盛顿邮报等）

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