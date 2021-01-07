口气突变 特朗普谴责暴力冲击国会

（德国之声中文网）“如同所有美国人一样，我对暴力、无视法律和混乱感到愤慨。“被推特解封后，特朗普发表一个不到3分钟视频讲话，谈及美国国会大厦6日遭冲击的事件。他说，”美国一直以来都是一个法治国家，而潜入国会山的示威者玷污了美国民主的基石。那些参与暴力和破坏行动的人，你们无法代表美国；那些违法乱纪的人，你们要付出代价。“

特朗普讲这番话的神情和语气和一天前煽动其支持者去国会大厦前抗议时全然不同。特朗普6日中午曾在白宫外举行的示威集会上发表演辞激烈的讲话。讲话中他否认大选结果，并称“永不放弃、永不认输”，敦促示威者游行至国会抗议。就在特朗普支持者冲入国会大厦之后，特朗普还在推特上发表一个视频讲话称，“我们的选举被偷走了”，“这是欺诈性的选举”。他虽然呼吁支持者回家，但却以同情的语气说：“我爱你们，你们很特别。你们已经看到发生了什么，现状是如此糟糕，如此邪恶，你们受到了冤枉和虐待，永远记住这一天！”

推特继而将该视频标记为“存在暴力风险”，之后又将该视频和特朗普其他三条带煽动性内容的推文删除，同时宣布特朗普在推特上被禁言12小时。





在7日新发表的视频讲话中，特朗普再次为自己的竞选团队此前用尽一切法律手段来挑战选举结果作辩护。他说，其目的是为捍卫美国民主、确保选举的公正性。他始终坚信美国必须改革选举法，确认所有选民的身份和资格。

工作重心转向确保权力平稳交接

在视频中，特朗普比以往更明确地承认，他的任期行将结束。他说，“现在国会已证实大选结果。新一届政府将于1月20日就职。我现在的工作重心转向确保权力的平稳无误的交接。”

特朗普还谈到，“2020年对美国的人民来说是个挑战，这场突如其来的疫情将数百万人隔离在家中，疫情破坏了经济、夺走了无数的生命。打败这场流行病，重建地球上最伟大的经济需要美国人民齐心协力，需要重新强调爱国主义、信仰、慈善、社会和家庭的公民价值，必须重振神圣的爱和忠诚的纽带，而这些纽带将美国人民团结成一个大家庭。“特朗普最后说，”能作为总统为美国人民效力是我一生中的荣耀。对于我所有的出色的支持者来说，我知道你们很失望，但我想让你们知道，我们难以置信的旅程才刚刚开始。”

警方6日在国会大厦内外与特朗普支持者一发生冲突

要求罢免特朗普的呼声高涨

国会大厦遭暴力冲击事件发生后，美国国会两党领导人以及前政要都对特朗普6日的煽动性讲话提出强烈批评。美国国会中要求提前罢免特朗普的呼声高涨，特朗普政府多名官员也宣布请辞，包括美国运输部长赵小兰、教育部长德沃斯（Betsy DeVos）、白宮副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）等等。负责保护国会大厦安全的警局7日证实，在6日冲突中受伤的一名警察不治身亡。国会警察局局长迅德（Steven Sund）现已递交了辞呈。



乐然（综合报道）



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