“叛逃中国特工”风波继续发酵

（德国之声中文网）据《悉尼先驱晨报》等多家澳大利亚媒体报道，自称曾供职于中国创新投资有限公司（CIIL）前特工王立强(音译，Wang “William” Liqiang） 向澳大利亚安全情报组织（ASIO）坦承，干预台湾2020年总统大选也是北京当前情报工作的重点之一。

中国创新投资周一（11月25日）在其网站发布消息，今日收到执行董事向心及替任董事龚青通知，在台北桃园机场离境时，收到台湾法务部调查局桃园市调查处发出通知书，要求就新闻报道事宜配合调查。

该网站的消息强调，事实上，向心及龚青对有关新闻所曝事项根本一无所知，又重申"王立强从来不曾是公司员工，该新闻报道所述事项全为虚构和伪造"。公司董事认为，公司一切业务及运营照常，有关新闻报道及该配合调查，不会对公司业务及营运构成任何重大影响。

这是该公司两天之内发布的第二条有关出现虚假新闻的澄清公告。此前一天的公告中，该公司已表示，注意到相关报道， 董事会在此郑重澄清，向先生及本公司从未参与过任何情报或特务活动。该新闻报道的主角，即自称王立强的人，亦从来不曾成为本集团员工。公告最后补充道：" 本公司已经将此事交予律师处理，并会考虑采取切实可行的法律行动 。"

民进党：破坏力最强的来自境外和对岸

王立强之前表示，他于2018年参与协调了干扰台湾县市选举的行动，另外，他还指出，针对2020年的台湾总统大选，北京情报部门也制订了相应的计划，试图引导台湾舆论更多地正面报道国民党候选人，从而阻止蔡英文连任。然而，王立强称，正是此计划让其萌生了变节的想法。今年5月，正在悉尼看望妻子以及年幼儿子的他收到了新的指令：以伪造的韩国公民身份前往台湾，并且要部分依靠当地的黑社会组织。他担心，这会导致他被台湾情报机关拘捕。几个月后，他与澳大利亚情报部门取得了联系。

对于王立强的爆料内容，民进党主席卓荣泰在周一召开的民进党护国保台助选团暨发言人公布记者会上表示："这件事发生以来，我们非常谨慎，澳洲政府要查证，国内也要查证，总统蔡英文也已表达这样的意见。"

据中央社报道，对于中国方面称王立强是"诈欺犯"，卓荣泰周一回应称，中国方面怎么说，还是要保持高度存疑，因为中国的假消息蛮多的。澳洲和中国有不同说法，国内单位都要进一步查证，这是现在要做的工作，在未进一步查证前，任何讲法都言之过早。卓荣泰也提到，台湾现在竞争的对手、对台湾最有野心的是中国，国内选举，国民党是民进党的竞争对手，但破坏力最强的，还是来自境外、来自对岸。

王立强还曾提到，总部位于香港的中国创新投资是在中国人民解放军总参谋部之下成立，为的是"渗透香港金融市场并搜集军事情报"。该公司在台湾媒体业投下经费，与电视台建立秘密联盟，让中国可以控制这些媒体，遂行新闻检查。

三名不愿透露姓名的位于台北的外交和安全人员向路透社坦言，虽然王立强的陈述有可信度，但是他们依旧怀疑他的身份，"我们估计他很可能不是他所说的人。"

周一当天，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）表示：“相关指控令人非常不安和忧虑”。他也警告称：“任何人不要就此事件过早作出结论，这就是我们需要设立专门调查机构的原因。”

澳大利亚安全情报组织局长伯吉斯（Mike Burgess）此前在一份声明中强调，外国干涉仍然是持续的威胁。他说：“澳大利亚人可以放心，澳大利亚安全情报组织之前已经知道今天所报道的事件，并一直在积极调查这些事件。”

中国：官方否认官媒分析

周末有关"叛逃中国特工"的报道爆出之后，中国方面迅速发文予以否认，称所谓的"中国特工"是无业的涉案在逃人员，其所持有的证件均为伪造。

中国外交部发言人耿爽在周一举行的例行记者会上也就此回应："我们也注意到，在中方有关单位第一时间发布了权威信息，指出谬误，做出澄清之后，澳大利亚方面个别媒体和人士置若罔闻，仍然坚持错误的立场，执意采信一个涉嫌犯罪、完全没有可信度人物的话，迫不及待地大肆炒作所谓的'中国威胁论'，极尽对中国造谣抹黑，上演了一出拙劣的闹剧，实在令人瞠目结舌，匪夷所思。"

耿爽指出："我们奉劝澳方有关媒体和人士，要尊重已经明确无误的事实、真相，恪守起码的职业道德操守，放下意识形态偏见，摘掉有色眼镜，不要再做不负责任、徒增笑柄的事情。"

与此同时，中国官媒《环球时报》发表社评"一个诈骗犯何以成了澳洲的宝贝"。该社评写道："我们认为，澳情报部门如果真的信了王，就会秘密采取行动，在实施一系列实际反情报行动之前决不会让媒体介入此事。即使最终把这件事交给媒体，也会把王编的故事转变成确凿证据，而不是像现在这样，故事一抛出来就像是个笑话。"

《环球时报》继续分析： "更大的可能是澳大利亚情报部门高度怀疑王'投诚'的机会主义目的，也并不认为王的描述真有什么情报价值。但是他们看出了王的故事很'合时令'，有着极高的舆论价值。管它真假，先把它放到舆论场上黑黑中国再说。"