 叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化 | 所有节目 | DW | 08.11.2021

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时政风云

叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

埃塞俄比亚国内暴力冲突急剧升级。叛军已逼近首都亚的斯亚贝巴。政府发誓不惜一切代价抗击。平民成为暴力受害者。 

  • Tigray-Konflikt I TPLF-Kämpfer

    战斗越来越惨烈 

     非洲第二大国埃塞俄比亚有可能爆发全面内战。 政府同提格雷（Tigray）北部地区叛乱势力之间的冲突正蔓延至其它地区，冲突各方之间的冲突日趋惨烈。为躲避暴力，已有数十万人背井离乡，约40 万人无食品来源。 

  • Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

    抗议叛乱势力 

    11月7日，在埃塞俄比亚众多城市，大量人群走上街头举行政府组织的和平示威，抗议提格雷人民解放阵线（TPLF），并承诺支持政府军。几天前，当局宣布进入紧急状态。由此，阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed ）总理获得一系列特殊授权。

  • Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

    “我是祖国守护人” 

    据德新社报道，示威者们高呼“我是祖国守护人”、“军政府（指 TLPF）是埃塞俄比亚头号敌人”等口号。阿比·艾哈迈德受到的压力越来越大。TPLF宣布，其部队正朝首都亚的斯亚贝巴节节推进。

  • UN I Krise in Tigray

    “阿比的时间不多了” 

    上周五，埃塞俄比亚9个在野党团在华盛顿签署组成反阿比政府联盟协定。协定称，将经由“谈判或武力”说服阿比总理组建过渡政府。前埃塞俄比亚驻美国大使（1992-2002）、TPLF 领导人之一的加布雷克里斯托斯（Berhane Gebrekristos）强调， “阿比的时间不多了。” 

  • Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

    联合国呼吁结束暴力 

    一年前，阿比政府对一直在提格雷北部地区掌权的TPLF 发动军事攻势。但今年 7 月以来，训练有素的提格雷叛军事实上不断推进。联合国安理会呼吁结束暴力，并安排未来几天内再度召开会议，最早可能周一就举行。 

  • Äthiopien | Menschen fliehen aus der Tigray Region

    平民或者逃离或者被捕 

    上周末，又有成百上千名来自提格雷等冲突地区的难民抵达首都亚的斯亚贝巴。但政府军同样让难民们害怕。过去几天，来自提格雷地区的许多人被捕，并被用军车送出城外。 

  • UN I Krise in Tigray

    纪念受害者 

    叛军已进入该国最重要高速公路之一，并宣称已攻占战略重镇德西（Dessie）和科博尔查（Kobolcha）。在亚的斯亚贝巴，抗议民众为被 TPLF 武装分子杀害的政府军官兵点起蜡烛。 


  • Tigray-Konflikt I TPLF-Kämpfer

    战斗越来越惨烈 

     非洲第二大国埃塞俄比亚有可能爆发全面内战。 政府同提格雷（Tigray）北部地区叛乱势力之间的冲突正蔓延至其它地区，冲突各方之间的冲突日趋惨烈。为躲避暴力，已有数十万人背井离乡，约40 万人无食品来源。 

  • Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

    抗议叛乱势力 

    11月7日，在埃塞俄比亚众多城市，大量人群走上街头举行政府组织的和平示威，抗议提格雷人民解放阵线（TPLF），并承诺支持政府军。几天前，当局宣布进入紧急状态。由此，阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed ）总理获得一系列特殊授权。

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    据德新社报道，示威者们高呼“我是祖国守护人”、“军政府（指 TLPF）是埃塞俄比亚头号敌人”等口号。阿比·艾哈迈德受到的压力越来越大。TPLF宣布，其部队正朝首都亚的斯亚贝巴节节推进。

  • UN I Krise in Tigray

    “阿比的时间不多了” 

    上周五，埃塞俄比亚9个在野党团在华盛顿签署组成反阿比政府联盟协定。协定称，将经由“谈判或武力”说服阿比总理组建过渡政府。前埃塞俄比亚驻美国大使（1992-2002）、TPLF 领导人之一的加布雷克里斯托斯（Berhane Gebrekristos）强调， “阿比的时间不多了。” 

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    一年前，阿比政府对一直在提格雷北部地区掌权的TPLF 发动军事攻势。但今年 7 月以来，训练有素的提格雷叛军事实上不断推进。联合国安理会呼吁结束暴力，并安排未来几天内再度召开会议，最早可能周一就举行。 

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    平民或者逃离或者被捕 

    上周末，又有成百上千名来自提格雷等冲突地区的难民抵达首都亚的斯亚贝巴。但政府军同样让难民们害怕。过去几天，来自提格雷地区的许多人被捕，并被用军车送出城外。 

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