叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

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埃塞俄比亚国内暴力冲突急剧升级。叛军已逼近首都亚的斯亚贝巴。政府发誓不惜一切代价抗击。平民成为暴力受害者。
非洲第二大国埃塞俄比亚有可能爆发全面内战。 政府同提格雷（Tigray）北部地区叛乱势力之间的冲突正蔓延至其它地区，冲突各方之间的冲突日趋惨烈。为躲避暴力，已有数十万人背井离乡，约40 万人无食品来源。
11月7日，在埃塞俄比亚众多城市，大量人群走上街头举行政府组织的和平示威，抗议提格雷人民解放阵线（TPLF），并承诺支持政府军。几天前，当局宣布进入紧急状态。由此，阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed ）总理获得一系列特殊授权。
据德新社报道，示威者们高呼“我是祖国守护人”、“军政府（指 TLPF）是埃塞俄比亚头号敌人”等口号。阿比·艾哈迈德受到的压力越来越大。TPLF宣布，其部队正朝首都亚的斯亚贝巴节节推进。
上周五，埃塞俄比亚9个在野党团在华盛顿签署组成反阿比政府联盟协定。协定称，将经由“谈判或武力”说服阿比总理组建过渡政府。前埃塞俄比亚驻美国大使（1992-2002）、TPLF 领导人之一的加布雷克里斯托斯（Berhane Gebrekristos）强调， “阿比的时间不多了。”
一年前，阿比政府对一直在提格雷北部地区掌权的TPLF 发动军事攻势。但今年 7 月以来，训练有素的提格雷叛军事实上不断推进。联合国安理会呼吁结束暴力，并安排未来几天内再度召开会议，最早可能周一就举行。
上周末，又有成百上千名来自提格雷等冲突地区的难民抵达首都亚的斯亚贝巴。但政府军同样让难民们害怕。过去几天，来自提格雷地区的许多人被捕，并被用军车送出城外。
叛军已进入该国最重要高速公路之一，并宣称已攻占战略重镇德西（Dessie）和科博尔查（Kobolcha）。在亚的斯亚贝巴，抗议民众为被 TPLF 武装分子杀害的政府军官兵点起蜡烛。
10年前，前利比亚独裁统治者卡扎菲遭枪击身亡。自此之后利比亚陷入长年内乱之中，原定于今年12月举行的议会大选也推迟了。
西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
谭德赛对埃塞俄比亚卫生系统大刀阔斧的改革曾为他在国内赢得了不错的口碑，但作为世界卫生组织总干事，他却引起了诸多争议。蔓延全球的新冠病毒，对他无疑是一次严峻的考验。
塔利班有可能被联合国承认吗？在联合国大会期间，各国动作频频，英国欲协调中俄商讨国际间一致的对阿富汗策略，塔利班则希望派驻联大使，在大会发言。
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