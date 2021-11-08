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叙利亚是世界最古老文明发源地之一。1944年1月1日宣布独立，1946年4月7日被联合国及世界各国认可为正式独立国家。2011年“阿拉伯之春”后，该国爆发内战，并造成了二战结束以来最大规模的难民潮。
叙利亚，位于亚洲西部，地中海东岸，属于中东阿拉伯国家，首都大马士革。自70年代起，叙利亚就一直由阿萨德家族统治。“阿拉伯之春”期间，反对阿萨德政权的示威，最终演变成了叙利亚内战。
任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。
为了引起人们对未成年难民的关注，一个名为《行走》（The Walk）的表演团正在穿越欧洲。主人公阿玛尔——一个来自叙利亚的女孩，是一个3.5米高的木偶。
为了感谢默克尔接纳叙利亚难民，叙利亚画家阿奇兹在被政府军摧毁的建筑墙壁上画出默克尔的肖像画。许多叙利亚人开始担忧，叙利亚难民的前路在后默克尔会变得更艰难。
叙利亚难民Anas因为工作以外导致双腿残疾，皮划艇运动让他重新找回自信。如今他将以难民代表队选手的身份出战东京残奥。
2015年，扎伊娜作为叙利亚难民来到德国时，她一句德语也不会说。现在，她成为德国最优秀的高中毕业生之一，并帮助他人获得成功。
五角大楼说，空袭针对的是位于伊拉克和叙利亚边境的作战设施，伊朗支持的民兵组织一直在利用这些设施对美国在伊拉克的利益目标发动无人机攻击。
由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
去年新加入德国籍的外国人数量减少了15%。其中的原因同英国脱欧和新冠疫情大有关联。
西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
一名年仅21岁的叙利亚青年因出于极端伊斯兰主义思想以及对同性恋者的仇恨，持刀袭击了一对同性恋情侣，造成一人丧生，一人重伤。
让寻求庇护者数字归零：这是丹麦政府的目标。新近以来，丹麦敦促境内难民尽快离境，甚至要让叙利亚难民重返该国，理由是大马士革是安全的。此举招致批评。
叙利亚的Lara、 Ziad和Yousef有一个共同之处：他们都在战争中失去了家园。但孩子们没有失去梦想。
叙利亚人权律师Razan Zaitouneh多年来为民主和公正而奋斗，这使她树敌无数。2013年Razan 被绑架，迄今生死不明。叙利亚革命爆发10年后，DW记者调查小组继续寻找她的下落。
叙利亚当地摄影师记录了战乱中那里的日常生活。这些都是联合国人道主义事务协调厅汇编的当代史重要文献。
这是拜登总统上任后发起的第一轮军事打击，目标是叙利亚境内亲伊朗的武装民兵设施。据称有17人死亡。
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