叙利亚是世界最古老文明发源地之一。1944年1月1日宣布独立，1946年4月7日被联合国及世界各国认可为正式独立国家。2011年“阿拉伯之春”后，该国爆发内战，并造成了二战结束以来最大规模的难民潮。

叙利亚，位于亚洲西部，地中海东岸，属于中东阿拉伯国家，首都大马士革。自70年代起，叙利亚就一直由阿萨德家族统治。“阿拉伯之春”期间，反对阿萨德政权的示威，最终演变成了叙利亚内战。