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叙利亚是世界最古老文明发源地之一。1944年1月1日宣布独立，1946年4月7日被联合国及世界各国认可为正式独立国家。2011年“阿拉伯之春”后，该国爆发内战，并造成了二战结束以来最大规模的难民潮。
叙利亚，位于亚洲西部，地中海东岸，属于中东阿拉伯国家，首都大马士革。自70年代起，叙利亚就一直由阿萨德家族统治。“阿拉伯之春”期间，反对阿萨德政权的示威，最终演变成了叙利亚内战。
德国前总理默克尔感谢德国各地无数为欢迎和帮助难民做出贡献的志愿者。她将15万美元奖金捐赠出来，让四位区域获奖者分享。
土耳其总统埃尔多安和俄总统普京在索契举行了长达几个小时的会晤，双方决定在多个领域加强合作，土耳其今后会以卢布结算俄罗斯的天然气供应。
这起军人假冒难民案历经多年的调查，如今由州高级法院宣布判决，但法兰克和他的辩护律师直到最后仍否认检方关于策划袭击的指控。
一段显示叙利亚战争期间发生在大马士革的屠杀场面的6分钟视频震惊了叙利亚全社会。视频为作案人自己拍摄，本无意对外公开。
由于伊拉克极度干旱、水库水位降低，考古学家们得以对一座此前淹没在水底的青铜时代城市遗址进行考察，并获得了一些惊人的发现。
因为未能及时标识和报告涉及叙利亚领导人阿萨德家族的一项洗钱嫌疑交易，德意志银行总部办公室再次遭到警方突击检查。
那张和默克尔的自拍让阿纳斯（Anas Modamani）为人熟知。他逃离了叙利亚战争，在柏林建立了新生活，还坠入爱河。他的爱人叫安娜（Anna Yarysh），来自乌克兰。她从未想过战争也会发生在自己身上。
德国的乌克兰难民人数激增。德国官方登记的难民数量已超过8万，实际人数或更高。尤其是波兰边境的德国城市，比如柏林有大批难民涌入。专家估计，今年逃往德国的乌克兰人数可能会升至百万。
大约五年前，德国媒体曝光一桩奇案：一个名为Franco A.的德国联邦军士兵声称自己是叙利亚难民，成功骗取难民身份。对他展开的调查还显示，此人曾试图制造恐怖袭击，杀死对"难民友善"的德国政界人物。
美军在叙利亚发动夜间突袭行动，导致极端组织伊斯兰国（ISIS）首脑自行引爆炸弹身亡，但这次行动造成至少13人丧命，包括6名孩童与4名妇女。为何美军再度出动？
五角大楼表示，美国在叙利亚西北部的这场反恐行动是一次"成功 "的任务。急救人员和活动人士说，这次行动造成至少13人死亡。
德国一地方高等法院因危害人类罪，判处一名前叙利亚军官无期徒刑。该审判案开首次在叙利亚境外司法追究该国内战中官方人士罪行先河。
Heba是瑞典第一位拥有卡车驾照的阿拉伯女性，职业是垃圾车司机。她为自己的工作感到自豪，也鼓励所有女性跳脱世俗框架，勇敢追求自己想要的事物。
根据欧盟统计局公布的最新统计报告，德国比以往任何时候都更是在欧盟寻求庇护者的主要目的地，首次庇护申请中有四分之一在德国提出。寻求庇护者中，叙利亚人最多。
长年战乱、气候危机以及新冠疫情使越来越多的人陷入困境，急需救助。联合国表示，其中以埃塞俄比亚、叙利亚、缅甸、也门和阿富汗的情况最为糟糕。
任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
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