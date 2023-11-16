为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
叙利亚是世界最古老文明发源地之一。1944年1月1日宣布独立，1946年4月7日被联合国及世界各国认可为正式独立国家。2011年“阿拉伯之春”后，该国爆发内战，并造成了二战结束以来最大规模的难民潮。
叙利亚，位于亚洲西部，地中海东岸，属于中东阿拉伯国家，首都大马士革。自70年代起，叙利亚就一直由阿萨德家族统治。“阿拉伯之春”期间，反对阿萨德政权的示威，最终演变成了叙利亚内战。
敘利亞總統阿薩德涉嫌在2013年對平民發動化學武器攻擊，遭法國法官以反人類罪共謀為由發出逮捕令。聯合國報告曾指出，有明確證據顯示當時使用了沙林毒氣，但阿薩德多次否認相關指控。
美国国防部称，再次对叙利亚境内亲伊朗组织相关的设施实施了空袭。数周来，亲伊朗的民兵组织一直在袭击驻伊拉克和叙利亚的美军，造成数十名美军士兵受伤。
以色列总理内坦尼雅胡强调，哈马斯若不释放人质就不会有停火。以色列军方称，在10小时激战后占领了哈马斯在加沙北部的一个基地。周三，约5万人从加沙北部逃到加沙南部。如何援助加沙平民正是50多个国家和国际组织代表目前在巴黎讨论的议题。
越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。
《法兰克福汇报》关注了叙利亚总统阿萨德访华，认为中叙双方都需要对方成为反抗西方的盟友。《商报》则指出，在中国经济因为地缘政治冲突而受到重重阻力的当下，国内的房地产危机将进一步加剧北京的困境。
由于在内战中的所作所为，叙利亚领导人阿萨德在国际上遭到孤立。现在他访问中国。中国国家主席习近平希望与叙利亚建立"战略伙伴关系"。
在中国举办亚运会前夕，中国领导人习近平展开了一系列外交会面。他在杭州与前来参加亚运会开幕式的叙利亚总统阿萨德会面。双方宣布建立战略伙伴关系。本届亚运会开幕式于本周六（9月23日）举行，为期共15天。
叙利亚总统巴沙尔·阿萨德本周四抵达杭州。他将出席杭州亚运会开幕式，并于本周五与中国国家主席习近平举行会谈。此行是他自2004年以来再次访问中国，被认为是其政权残酷镇压反对派十多年后重返国际舞台的重要一步。
2023年上半年，超过50万人向欧盟、挪威和瑞士申请庇护，与去年同期相比增长了28%，叙利亚人是其中的最大群体。这项统计不包括乌克兰难民。
十年前，叙利亚古塔遭到毒气袭击导致大量平民丧生，但迄今没人因此被究责。许多人认为，叙利亚总统阿萨德是幕后黑手。叙利亚民间社会正努力伸张正义。
到今年夏天，仍有自2015年起便生活在德国的难民没有找到自己的住所。专家称之为“迁出危机”。
美军方称，周三和周四两天，俄罗斯战机在叙利亚上空两次以"持续、不专业"的方式拦截美国无人机。
周四，一名持刀男子在法国阿尔卑斯山区小镇安纳西袭击正在玩耍的一群儿童，造成四名幼童和至少一名成人受伤。据警方描述，袭击者是一名叙利亚难民，目前已被逮捕。
叙利亚总统阿萨德抵达沙特阿拉伯参加本周五的阿拉伯联盟峰会，这是他自2011年叙利亚被暂停阿盟成员国资格以来，首度参加此峰会。
一项最新调查显示，54%的德国受访者认为移民弊大于利，而只有33%的受访者认为利大于弊。同时，84%的受访者认为德国接收逃离战争或内战的难民是正确的，70%的受访者支持接收逃离饥荒或自然灾害的难民。
伊朗总统莱希周三与叙利亚总统阿萨德在大马士革会晤，希望借此促进两个盟国之间的合作。这是时隔逾12年，伊朗总统首次访问叙利亚。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式