叙利亚问题峰会定目标：制宪、选举

德、法、俄、土四国领导人在土耳其举行的峰会上提出了推动叙利亚实现和平的目标。与会各国敦促交战放遵守停火协议，并主张制定新宪法的工作应在今年年底前开始。
（德国之声中文网）峰会强调了实现长期停火的重要意义，以及继续打击恐怖主义斗争的必要性。土耳其总统埃尔多安宣读了与会四国的共同声明。声明称，应为叙利亚难民安全、自愿返回家园提供可能。声明还谴责"以破坏叙利亚主权和领土完整、破坏该国及其邻国安全为目的的分离主义诉求"。从土耳其的角度看，这包括美国支持的活动在叙利亚北部，即接近叙土边境的库尔德武装。
四国领导人峰会声明就提出的目标包括制定新宪法和自由选举，为在叙利亚实现新开端创造条件。这样，才让叙利亚民众对阿萨德政权的未来做出抉择。法国总统马克龙说："一个长期的解决方案只能建立在政治解决的基础上，应让所有叙利亚人都能在自己的国家生活。"
年内组成制宪委员会
埃尔多安称根据峰会计划，今年年底前将在日内瓦召开制宪委员会会议，为叙利亚制定新宪法。俄罗斯总统普京表示，制宪委员会的合法性应得到叙利亚冲突各方的认可，"我们必须同反对派也展开对话"。
普京还表示，他希望土耳其在叙利亚伊德利卜省建立非军事区的行动尽早结束。马克龙则呼吁俄罗斯对阿萨德政府施加更大压力。
德国总理默克尔强调，叙利亚危机只能在联合国的保护下通过政治，而非军事途径解决。而政治进程必须以自由选举为目标，不仅国内民众，生活在海外的叙利亚人也应参加选举。
埃尔多安赞扬了与会各国领导人"富有建设性和坦率的会谈"。默克尔、马克龙、普京和埃尔多安分布代表德、法、俄、土在伊斯坦布尔就内战尚在进行的叙利亚的未来举行了磋商。以叙利亚和平为目的的多个国际会谈模式均已失败告终。四国峰会是为又一次尝试。此前外界对会议的期待并不高。克里姆林宫发言人曾表示，尽管各方都希望寻求政治解决方案，但对走向谈判的路径存在分歧。
叶宣/文木（法新社、德新社）
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