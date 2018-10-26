叙利亚问题峰会定目标：制宪、选举

（德国之声中文网）峰会强调了实现长期停火的重要意义，以及继续打击恐怖主义斗争的必要性。土耳其总统埃尔多安宣读了与会四国的共同声明。声明称，应为叙利亚难民安全、自愿返回家园提供可能。声明还谴责"以破坏叙利亚主权和领土完整、破坏该国及其邻国安全为目的的分离主义诉求"。从土耳其的角度看，这包括美国支持的活动在叙利亚北部，即接近叙土边境的库尔德武装。

四国领导人峰会声明就提出的目标包括制定新宪法和自由选举，为在叙利亚实现新开端创造条件。这样，才让叙利亚民众对阿萨德政权的未来做出抉择。法国总统马克龙说："一个长期的解决方案只能建立在政治解决的基础上，应让所有叙利亚人都能在自己的国家生活。"

年内组成制宪委员会

埃尔多安称根据峰会计划，今年年底前将在日内瓦召开制宪委员会会议，为叙利亚制定新宪法。俄罗斯总统普京表示，制宪委员会的合法性应得到叙利亚冲突各方的认可，"我们必须同反对派也展开对话"。

普京还表示，他希望土耳其在叙利亚伊德利卜省建立非军事区的行动尽早结束。马克龙则呼吁俄罗斯对阿萨德政府施加更大压力。

外界对此次伊斯坦布尔峰会的期待并不高

德国总理默克尔强调，叙利亚危机只能在联合国的保护下通过政治，而非军事途径解决。而政治进程必须以自由选举为目标，不仅国内民众，生活在海外的叙利亚人也应参加选举。

埃尔多安赞扬了与会各国领导人"富有建设性和坦率的会谈"。默克尔、马克龙、普京和埃尔多安分布代表德、法、俄、土在伊斯坦布尔就内战尚在进行的叙利亚的未来举行了磋商。以叙利亚和平为目的的多个国际会谈模式均已失败告终。四国峰会是为又一次尝试。此前外界对会议的期待并不高。克里姆林宫发言人曾表示，尽管各方都希望寻求政治解决方案，但对走向谈判的路径存在分歧。

叶宣/文木（法新社、德新社）