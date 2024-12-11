叙利亚过渡政府新总理呼吁国人返回

尽管叙利亚过渡政府新任总理巴希尔称，现在是民众"享受稳定与安宁"的时候，沙姆解放组织领导人朱拉尼也表示该国不会再次陷入战争，但叙利亚接下来形势如何，仍难以预测。

（德国之声中文网）叙利亚过渡政府新任总理巴希尔（Mohammed al-Baschir）周二（12月10日）表示，现在是民众"享受稳定与安宁"的时候，并且知道政府将提供民众所需的服务。他此前表示，受委任领导过渡政府至3月1日。

迄今为止，巴希尔是伊斯兰武装沙姆解放组织（HTS）在反叛武装重镇、西北部伊德利卜省成立政府的负责人。

巴希尔在接受意大利《晚邮报》采访时，呼吁所有在海外的叙利亚人归国。"叙利亚现在是一个自由的国家，已重新获得其自豪和尊严"，他说。"我们必须重建我们的国家、重新立足，我们需要所有人的帮助。"

巴希尔还表示："一些伊斯兰组织的错误行为导致特别在西方，许多人将穆斯林与恐怖主义、将伊斯兰与极端主义联系在一起。"他说这是错误的描述，并承诺想要保障叙利亚所有人的权利。

朱拉尼称该国不会再陷入战争

沙姆解放组织领导人朱拉尼（Abu Mohammed al-Dscholani）此前宣布，将对参与酷刑和战争罪行的前高官进行追责。周二，他试图安抚对于叙利亚未来的恐惧与担忧。他向英国天空新闻台表示，该国不会再次陷入战争。

"叙利亚会被重建"，朱拉尼说道。"这个国家在走向发展与重建，走向稳定。"人们已"对战争筋疲力尽"，他说。"这个国家不愿也不会陷入另一场战争。"

巨大的挑战与未知

然而，叙利亚存在许多个利益与目标迥异的派别，此外还有国内外不同的支持势力。在全国层面领导这样一个分裂的国家，与管理500万居民的伊德利卜省无法相提并论。华盛顿的阿拉伯中心专家齐亚德（Radwan Ziadeh）表示，过渡政府总理巴希尔面临"巨大"的挑战。

与此同时，在沙姆解放组织治下的伊德利卜省, 给人的印象也颇为混杂。人权人士记录了对政治对手的酷刑与杀害。一名反对派人士2017年对《外交政策》杂志表示，朱拉尼和他的手下是"完全的基地组织成员"，"和以残暴手段对待本国民众的阿萨德如出一辙"。数百人今年曾抗议朱拉尼，将他称为一个专制体系下的暴君。美国对朱拉尼1000万美元的悬赏令如今也仍存在。

目前要预测叙利亚接下来的形势，为时过早。德新社评述说，朱拉尼需要在各个电视团队离开叙利亚、该国不再处于国际视线焦点之后，以实际行动接受检验。朱拉尼曾称受到阿富汗塔利班的启发，而塔利班在2021年掌权后，也引入了比上台时更为严格的律法。

（德新社、法新社）

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