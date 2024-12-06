叙利亚第4大城市哈马失守 首都大马士革告急

面对伊斯兰沙姆解放组织（HTS）的迅速推进，成千上万的叙利亚人从该国第三大大城市霍姆斯逃离。他们的目的地是沿海地区，该地区被视为总统阿萨德政府的大本营。

（德国之声中文网）据目击者称，面对伊斯兰叛军的迅速推进，成千上万人从叙利亚大城市霍姆斯（Homs）逃离。位于伦敦的叙利亚人权观察组织周五也表示，大批民众在夜间和清晨离开了该国第三大城市霍姆斯。他们的目的地是沿海地区，该地区被视为总统阿萨德政府的大本营。一名当地居民证实，已有数千人从霍姆斯抵达该区。

人们担心会像此前在阿勒颇（Aleppo）和哈马（Hama）那样爆发激烈战斗。尽管有俄罗斯的支持，叙利亚军队仍未能抵御叛军，守住这两个具有战略意义的城市。据军方人士称，为了阻止叛乱分子进一步向南部推进，俄军夜间轰炸了连接霍姆斯的M5高速公路上的鲁斯坦大桥，这条高速公路是通往霍姆斯的主要道路。一名叙利亚军官对路透社表示：“大桥至少遭到了八次轰炸。”此次袭击旨在阻止叛军利用这条交通要道。

攻占哈马之后，反叛武装欢呼胜利 图像来源: BAKR ALKASEM/AFP

叙利亚内战中几个重要的“为什么”

与此同时，政府军加强了霍姆斯周边的防御工事。安全部门人士透露，伊朗支持的黎巴嫩真主党派遣了一小批“监督部队”从黎巴嫩进入叙利亚，协助防止叛军占领霍姆斯。伊朗承诺向阿萨德政府提供更多导弹和无人机，并增加军事顾问人数，以协助总统对抗叛军。一名伊朗高级官员表示，目前伊朗正在向叙利亚提供情报支持和卫星数据。

以色列袭击边境口岸

与此同时，以色列于周四夜间袭击了黎巴嫩和叙利亚之间的两个重要过境点。以色列军方表示，此次袭击的目标是叙利亚边境一侧的武器转运点和基础设施。这些路线被真主党用作武器走私的供应路线。在打击激进伊斯兰组织的过程中，以色列多次从空中袭击叙利亚境内的目标。

由伊斯兰沙姆解放组织（HTS）领导的叛乱分子最近几天从北部发动闪电攻势，占领了叙利亚最大的两个城市阿勒颇和哈马。他们的下一个目的地是霍姆斯，这是叙利亚中部最重要的城市，也是连接首都大马士革和海岸的重要交通枢纽。除霍姆斯外，其他地区也因战斗而开始出现大规模逃亡。联合国世界粮食计划署周四表示，在叙利亚西北部，超过28万人被迫离开家园。

HTS叛军领导人阿布·穆罕默德·戈拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在进攻开始后首次接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，他希望重建叙利亚，并将在黎巴嫩和欧洲避难的通报带回叙利亚。

（路透社）

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