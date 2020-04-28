 叙利亚第一夫人发战争财? 美国制裁阿萨德政权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.06.2020

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时政风云

叙利亚第一夫人发战争财? 美国制裁阿萨德政权

叙利亚统治者阿萨德现在成为美国制裁的主要目标之一。华盛顿政府认为，这位叙利亚暴君的妻子是最大的战争获利者之一。而阿萨德的一位在巴黎受审的叔父目前也面临压力。

Bashar al-Assad und seine Frau Asma (AFP)

巴沙尔·阿萨德与其夫人阿斯玛，摄于2018年

（德国之声中文网）美国对叙利亚统治者巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）、其妻阿斯玛（Asma）和众多支持者实施了制裁。美国国务院先是对39个个人或组织实施了制裁。制裁措施包括旅行限制、冻结在美国的帐户和财产。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）称这是对大马士革领导人"施加经济和政治压力运动"的开始。蓬佩奥说："我们将实施更多的制裁，直至阿萨德及其政府结束针对叙利亚人民的不必要的残酷战争。"

美国还首次对阿萨德的妻子阿斯玛实施制裁。蓬佩奥说，她在丈夫和家人的支持下，已经成为内战中最大的"女商人"之一。

蓬佩奥威胁说："凡是与阿萨德政权有生意往来的人，无论身处世界何处，都将面临旅行限制和经济制裁。"阿萨德的支持者阻止"和平、政治解决冲突"。他们将促使阿萨德对叙利亚人民发动战争，"大规模施暴"。

Syrien Idlib SNA Truppen türkische Verbündete (AFP/H. Kadour)

美国的制裁可能会严重影响叙利亚的重建

依据“凯撒法案”

制裁基于以叙利亚摄影师凯撒（Caesar）的名字命名的美国凯撒法案。该摄影师携带55000张照片逃离叙利亚，照片记录了叙利亚监狱中的大规模酷刑和杀戮事件。 去年12月美国通过了《凯撒法案》。

观察家预计，这些措施将进一步加剧这个内战国家本已严重的经济危机，同时成为叙利亚重建的一大障碍。由于美国新的制裁措施，叙利亚中央银行已经让货币贬值。美元与叙利亚镑的官方汇率定为1：1250镑。此前的汇率为1:700叙利亚镑。在黑市上叙利亚货币的价值还要低得多。

Assads Onkel | Rifaat al-Assad (picture-alliance/dpa/AP/M. Euler)

叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的叔父利法特·阿萨德

阿萨德的叔叔被判四年监禁

法新社报道说，在巴黎，叙利亚统治者的叔叔里法特·阿萨德（ Rifaat al-Assad）被法院判处四年有期徒刑，并没收其房产。此外，法院判定里法特·阿萨德的另一项罪名是在1996年至2016年期间，侵吞叙利亚的一笔公共资金并进行洗钱。现年82岁的里法特·阿萨德（Al-Assad）以欺诈手段建立了一个房地产帝国，其中包括一座宫殿、一个种马场、两座巴黎著名的联排别墅和大约40套公寓。据报道，这些财产估计价值9千万欧元。里法特·阿萨德本人没有出庭。去年12月审判刚开始时，他也未出庭。其律师称是由于健康原因。

据称，里法特·阿萨德于1984年对他的兄弟，叙利亚的长期统治者哈菲兹·阿萨德（Hafis al-Assad），也就是现任总统巴沙尔·阿萨德的父亲发动政变未遂后，被迫离开叙利亚。此前，里法特也曾长期在叙利亚担任要职，作为精锐部队的指挥官，他对叙利亚发生的几次暴行负有责任。

李京慧 / 达扬（法新社、德新社）

观看视频 05:57

追捕阿萨德政权的打手

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